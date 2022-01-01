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Видео с выступления POISON



Видео с выступления POISON, которое состоялось 18 июня в Майами в рамках "The Stadium Tour", доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Look What The Cat Dragged In

02. Ride The Wind

03. Talk Dirty To Me

04. Your Mama Don't Dance (Loggins & Messina cover)

05. C.C. DeVille Guitar Solo

06. Something To Believe In

07. Fallen Angel



08. Unskinny Bop

09. Drum Solo

10. Every Rose Has Its Thorn

11. Nothin' But A Good Time







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