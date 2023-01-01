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Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?»



Rikki Rockett за день до того, как вдруг нашли обломки затонувшего батискафа, что не могли сделать до момента, когда точно кончится воздух, написал в своем аккаунте:



«Я от всего сердца желаю счастья людям и семьям с пропавшего батискафа.



Я слышал некоторые по-настоящему бесчеловечные комментарии от людей типа: "Играй в дурацкие игры, получай дурацкие призы!" и тому подобные. Вы серьезно? То, что люди настолько умны и бесчеловечно жалки, поражает меня до глубины души

.

Делали ли ВЫ когда-нибудь что-то, что было важно для Вас, но казалось глупым и пустой тратой денег другим? Наверняка, у каждого из нас такое случалось.



Я искренне верю, что коллективное сознание может помочь в тяжелых ситуациях.



Разве мы не можем просто проявить порядочность в такое время?



Дай Бог здоровья всем, кто имеет к этому отношение»











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