1 июл 2021



Бывший продюсер POISON , MÖTLEY CRÜE и TWISTED SISTER продал свои права на треки



Reservoir сообщили о покупке 100 % прав у продюсера Tom'a Werman'a, владевшим правами на хит POISON "Every Rose Has Its Thorn", "Nothin' But A Good Time" POISON, "We're Not Gonna Take It" и "I Wanna Rock" TWISTED SISTER, "Girls, Girls, Girls" MÖTLEY CRÜE, "Surrender" CHEAP TRICK и многими другими.







+1 -0



просмотров: 201