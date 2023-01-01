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POISON не развалится!



Вокалист POISON Bret Michaels, у которого летом намечен сольный тур "Parti-Gras", в интервью People сказал о состоянии дел POISON:



«Это настоящее братство, мы никогда не распадёмся!»







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