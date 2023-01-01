2 окт 2023



Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у большинства рок-групп»



Во время беседы в подкасте "Totally '80s" барабанщик POISON Rikki Rockett ответил на вопрос о том, мёртв ли рок:



«Я думаю, что каждое великое музыкальное движение было своего рода культурным социальным явлением. Например, панк-рок был чрезвычайно социальным. И то, что мы делали, было социальным культурным явлением. Я имею в виду, что для того, чтобы увлечься тем, что мы делали, нужно было действительно посвятить себя этому. Людей выгоняли из школы, они ссорились с родителями, "мы этого не потерпим" — и всё такое прочее. Во многих отношениях это действительно взбудоражило Америку и весь мир. И потом, я думаю, гранж был социальным культурным явлением. Я считаю, что Мэрилин Мэнсон вызвал социальное культурное явление. Сейчас я не считаю, что рок является общественным культурным явлением, и в этом проблема. Сейчас никто не отстаивает свои идеалы. На самом деле у Тейлор Свифт больше смелости, чем у большинства рок-групп в наши дни, она не боится открыть рот и выступить против кого-либо. Рок-группы сейчас играют по правилам. Поэтому я думаю, что для того, чтобы рок действительно вернулся на вершину, за ним должно что-то стоять, как и за любым великим искусством. Нельзя заниматься искусством просто для искусства. Если за этим что-то стоит, это и делает его великим.



Я всегда говорю во всех своих клипах: "Берегите друг друга. Сохраните рок живым". Я отчаянно пытаюсь сохранить рок живым. Я хочу этого больше всего на свете. Это очень важно. Но иногда, оглядываясь назад, кто-то скажет... Я помню заголовок, кажется, в "Нью-Йорк Пост" или что-то в этом роде, "из эпохи рока", как будто это ушло из сознания журналистов. Это очень расстраивает».







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