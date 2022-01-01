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Poison

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BRET MICHAELS хотел бы записать песню с POISON



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BRET MICHAELS заметил, что не спешит оказаться в студии:

«Я знаю, что меня могут и не поддержать. Но я сказал: "Ребята, я прошу вас. Давайте просто напишем настоящую рок-песню". Типа "Nothin' But A Good Time". Но современную. "Talk Dirty To Me". Отличный гитарный рифф, хороший текст, цепляющий припев. Просто что-то, что нам интересно записывать. И кто знает? Может быть, это будет современная "You Shook Me All Night Long"».

Он уточнил, что не ожидает, что POISON смогут выпустить больше одной новой песни.

«Если вы организуете нам целый альбом, — сказал он со смехом, — вы получите лучший призовой бой, который вы когда-либо видели».

По словам Bret'а, он находится в хороших отношениях со своими коллегами по группе POISON.

«Вот правда. Мы всегда отлично ладим. Никто никогда не заставлял меня смеяться сильнее и не проходил через столько, через сколько мы прошли вместе, с нуля. Я имею в виду подвал, воду из выгребной ямы на полу. Мы безусловно четыре уникально разные личности. Но на этой сцене это нечто потрясающее!»




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