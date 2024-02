сегодня



POISON точно поедут в тур



В рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk", Bret Michaels так ответил на возможность нового тура POISON:



«100%. Я был благодарен за то, что снова оказался там. С MÖTLEY [CRÜE] и [DEF] LEPPARD, а также с Joan [Jett], я на тысячу процентов уверен, что это [что-то подобное] произойдет снова".



Я бы ничего этого не смог, если бы не был со своими коллегами по POISON C.C., Bobby и Rikki, как и группой Bret Michaels и тем ощущением, которое я получаю, когда рядом со мной находится Pete Evick, а также Dean [Cramer] The Machine, Norman [Voss], Meri [Schaefer], Rob [Jozwiak] и все мы, мы все переживаем то же чувство».



Возвращаясь к возможности того, что POISON снова отправятся в турне в недалеком будущем, он сказал:



«Я думаю, в 2025, 2026 годах, на миллион процентов. Мы соберем все лучшие хиты POISON и сделаем их частью "Parti-Gras". Мы сделаем реюнион POISON "Parti-Gras", соберем множество классных групп и просто, без всяких сомнений, представим все лучшие хиты POISON!»





