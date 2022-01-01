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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 51
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*MEGADETH открыли тур 19
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 16
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Poison

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26 авг 2022 : 		 JOSEY SCOTT присоединился на сцене к POISON

1 июл 2022 : 		 POISON отменили концерт в Нэшвилле

26 июн 2022 : 		 Барабанщик POISON: «Я понятия не имел, что Tommy что-то сломал»

23 июн 2022 : 		 Видео с выступления POISON

17 июн 2022 : 		 Видео с выступления POISON

11 июн 2022 : 		 POISON репетируют перед туром

26 апр 2022 : 		 Барабанщик POISON встал на сторону Майка Тайсона

4 окт 2021 : 		 Вскрытие от барабанщика POISON

28 июл 2021 : 		 Барабанщик POISON: «Рака нет!»

17 июл 2021 : 		 Барабанщик POISON заразился COVID-19

1 июл 2021 : 		 Бывший продюсер POISON, MÖTLEY CRÜE и TWISTED SISTER продал свои права на треки

8 апр 2021 : 		 RICHIE KOTZEN — о POISON: «Мы разобрались с этим дерьмом»

19 мар 2021 : 		 Барабанщик POISON получил дозу

24 ноя 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Говорил и буду говорить!»

16 июл 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Мы, может быть, добавим дат»

21 июн 2020 : 		 Вокалист POISON о сожалениях

7 июн 2020 : 		 Барабанщик POISON принял участие в протестах

22 май 2020 : 		 Вокалист POISON о будущем туров

21 май 2020 : 		 Вокалист POISON: «Мы не знаем про стадионный тур»

13 май 2020 : 		 Вокалист POISON: «Решение по туру еще не принято»

7 май 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Ждем решения Live Nation»

23 апр 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Року стоит несколько оживить себя»

13 апр 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Подойдёте — стукну!»

10 апр 2020 : 		 Барабанщик POISON о туре: «Не знаю, будет или нет»

31 мар 2020 : 		 POISON в CENTRAL PENNSYLVANIA MUSIC HALL OF FAME

4 мар 2020 : 		 Вокалист POISON хотел бы выпустить одну песню
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JOSEY SCOTT присоединился на сцене к POISON



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JOSEY SCOTT присоединился на сцене к POISON для исполнения композиции "Nothin' But A Good Time" на концерте в Оклахоме — видео доступно ниже.




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