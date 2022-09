сегодня



Барабанщик POISON считает, что рок-н-ролл не умер



Rikki Rockett заявил, что "The Stadium Tour" POISON «доказал, что рок-н-ролл не умер».



Долго откладывавшийся североамериканский тур с DEF LEPPARD, MÖTLEY CRÜE и JOAN JETT & THE BLACKHEARTS был первоначально запланирован на 2020-й год, затем перенесён на 2021-й, а потом — на 2022-й год. "The Stadium Tour" завершился 9 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада.



Rikki написал в своих социальных сетях:



«Сумасшедшее лето! Думаю, мы доказали, что рок-н-ролл не умер. И наш бренд рок-н-ролла тоже! У нас всё ещё есть наши спецы, и, честно говоря, это часть нашего успеха.

В своё время поклонники джаза критиковали рок-н-ролл за то, что в нём есть музыканты, которые не обладают навыками игры, и при этом они не имели ни малейшего представления о том, что такое хороший рок-н-ролл. POISON — это не джаз-рок-фьюжн/прогрессив-металл-группа. Чёрт, большую часть времени мы даже не совсем металл, мы — рок-н-ролл. Этим людям нравится вставлять 32-е ноты в песню со скоростью 150 ударов в минуту, или сколько там у вас получается. Рок-н-ролл трогает душу, и если вы все ненавидите нас за это, то это круто!



Этим летом мы трогали души. Я знаю это. Я видел это в глазах фанатов. Не критиков. Мне плевать на вас, критики. Поливайте свою ненависть сметанным соусом.

"Ничего, кроме хорошего времяпрепровождения"? Чертовски верно!



Я люблю вас всех! В следующий раз помните: видеть — значит верить, а чувствовать — это пребывать в реальности!»











