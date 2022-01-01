Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 35
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
*Новое видео OZZY OSBOURNE 12
*Новая песня OZZY OSBOURNE 11
*JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание 11
*Новый сингл DORO 9
*COREY TAYLOR — о песне METALLICA "Enter Sandman": «Это "Stai... 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 35
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
[= ||| все новости группы



*

Poison

*



13 сен 2022 : 		 Барабанщик POISON считает, что рок-н-ролл не умер

29 авг 2022 : 		 BRET MICHAELS хотел бы записать песню с POISON

26 авг 2022 : 		 JOSEY SCOTT присоединился на сцене к POISON

1 июл 2022 : 		 POISON отменили концерт в Нэшвилле

26 июн 2022 : 		 Барабанщик POISON: «Я понятия не имел, что Tommy что-то сломал»

23 июн 2022 : 		 Видео с выступления POISON

17 июн 2022 : 		 Видео с выступления POISON

11 июн 2022 : 		 POISON репетируют перед туром

26 апр 2022 : 		 Барабанщик POISON встал на сторону Майка Тайсона

4 окт 2021 : 		 Вскрытие от барабанщика POISON

28 июл 2021 : 		 Барабанщик POISON: «Рака нет!»

17 июл 2021 : 		 Барабанщик POISON заразился COVID-19

1 июл 2021 : 		 Бывший продюсер POISON, MÖTLEY CRÜE и TWISTED SISTER продал свои права на треки

8 апр 2021 : 		 RICHIE KOTZEN — о POISON: «Мы разобрались с этим дерьмом»

19 мар 2021 : 		 Барабанщик POISON получил дозу

24 ноя 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Говорил и буду говорить!»

16 июл 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Мы, может быть, добавим дат»

21 июн 2020 : 		 Вокалист POISON о сожалениях

7 июн 2020 : 		 Барабанщик POISON принял участие в протестах

22 май 2020 : 		 Вокалист POISON о будущем туров

21 май 2020 : 		 Вокалист POISON: «Мы не знаем про стадионный тур»

13 май 2020 : 		 Вокалист POISON: «Решение по туру еще не принято»

7 май 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Ждем решения Live Nation»

23 апр 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Року стоит несколько оживить себя»

13 апр 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Подойдёте — стукну!»

10 апр 2020 : 		 Барабанщик POISON о туре: «Не знаю, будет или нет»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик POISON считает, что рок-н-ролл не умер



zoom
Rikki Rockett заявил, что "The Stadium Tour" POISON «доказал, что рок-н-ролл не умер».

Долго откладывавшийся североамериканский тур с DEF LEPPARD, MÖTLEY CRÜE и JOAN JETT & THE BLACKHEARTS был первоначально запланирован на 2020-й год, затем перенесён на 2021-й, а потом — на 2022-й год. "The Stadium Tour" завершился 9 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада.

Rikki написал в своих социальных сетях:

«Сумасшедшее лето! Думаю, мы доказали, что рок-н-ролл не умер. И наш бренд рок-н-ролла тоже! У нас всё ещё есть наши спецы, и, честно говоря, это часть нашего успеха.
В своё время поклонники джаза критиковали рок-н-ролл за то, что в нём есть музыканты, которые не обладают навыками игры, и при этом они не имели ни малейшего представления о том, что такое хороший рок-н-ролл. POISON — это не джаз-рок-фьюжн/прогрессив-металл-группа. Чёрт, большую часть времени мы даже не совсем металл, мы — рок-н-ролл. Этим людям нравится вставлять 32-е ноты в песню со скоростью 150 ударов в минуту, или сколько там у вас получается. Рок-н-ролл трогает душу, и если вы все ненавидите нас за это, то это круто!

Этим летом мы трогали души. Я знаю это. Я видел это в глазах фанатов. Не критиков. Мне плевать на вас, критики. Поливайте свою ненависть сметанным соусом.
"Ничего, кроме хорошего времяпрепровождения"? Чертовски верно!

Я люблю вас всех! В следующий раз помните: видеть — значит верить, а чувствовать — это пребывать в реальности!»






Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 213

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом