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POISON отменили концерт в Нэшвилле



Вокалист POISON Bret Michaels опубликовал следующее сообщение:



«Невероятным поклонникам в Нэшвилле, спасибо за все ваши пожелания!!! Я очень хотел выйти на сцену музыкального города и выступить, но из-за непредвиденных медицинских осложнений и последующей госпитализации это оказалось невозможным. Я приношу свои глубочайшие извинения за то, что не смог зажечь на этой сцене этим вечером!!! Я работаю над тем, чтобы вернуться на 100% в ближайшее время и надеюсь, что вы отжигали вместе с моими друзьями Motley/Leppard/ Joan и Classless Act!!!»





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