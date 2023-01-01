3 янв 2023



Вокалист POISON о жизни с диабетом



Bret Michaels в интервью радиостанции 95.9 The River рассказал о сложностях жизни с диабетом:



«Я диабетик первого типа с шести лет... Лучший урок, который я получил от своих родителей... Несколько вещей, которые сказали мой папа и моя мама. Они сказали: "Слушай, это те карты, которые тебе выпали. Ты не обязан любить это, но ты должен принять это. Ты либо будешь жертвой, либо победителем; между этим нет середины. Ты либо выбираешь, что ты можешь справиться с этим... И мы найдем для тебя способ играть в футбол, способ играть в бейсбол, гонять на мотоциклах, играть музыку, путешествовать..." И именно такой настрой помог мне пройти через 80-е и 90-е годы и жить музыкой до сих пор».



На вопрос о том, как ему удается гастролировать, справляясь с уникальными проблемами, с которыми сталкиваются люди с диабетом, он ответил:



«С POISON мы [постоянно] гастролировали, а сольный альбом — это нон-стоп. Я научился делать следующее... Это правда... Когда они видят, что я делаю перерыв, а кто-то играет соло... У меня есть свободная минутка. Мы выходим. C.C. DeVille [гитарист POISON] начинает соло. На самом деле это шанс для меня вернуться и проверить уровень сахара в крови. А сейчас благодаря технологии, постоянному монитору глюкозы, он у меня в руке, его вводят в руку. Я могу ее проверить. Я корректирую дозу инсулина. Я делаю около пяти инъекций инсулина в день, и я просто подстраиваюсь под ситуацию и нахожу свою норму.



Я знаю, что это звучит безумно, но каждый диабетик должен найти свой собственный путь, который позволяет контролировать уровень инсулина, потому что, если этого не делать, это может привести к катастрофе».











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