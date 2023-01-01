Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 30
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 21
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 19
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
*MIKE PORTNOY с дочкой угадывают Beatles! 12
*DAVID REECE — об участии в ACCEPT: «Это была возможность, к... 10
*Видео полного выступления PANTERA 8
*Обложка и трек-лист нового альбома VICTOR SMOLSKI 6
*Вокалист VOIVOD — о выживании в меняющейся индустрии 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 30
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 21
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 19
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
[= ||| все новости группы



*

Poison

*



3 янв 2023 : 		 Вокалист POISON о жизни с диабетом

18 дек 2022 : 		 Вокалист POISON: «Наша главная удача в том, что права на записи оставались у нас»

8 ноя 2022 : 		 Барабанщик POISON: «Социальные сети — новая пропагандистская машина»

13 сен 2022 : 		 Барабанщик POISON считает, что рок-н-ролл не умер

29 авг 2022 : 		 BRET MICHAELS хотел бы записать песню с POISON

26 авг 2022 : 		 JOSEY SCOTT присоединился на сцене к POISON

1 июл 2022 : 		 POISON отменили концерт в Нэшвилле

26 июн 2022 : 		 Барабанщик POISON: «Я понятия не имел, что Tommy что-то сломал»

23 июн 2022 : 		 Видео с выступления POISON

17 июн 2022 : 		 Видео с выступления POISON

11 июн 2022 : 		 POISON репетируют перед туром

26 апр 2022 : 		 Барабанщик POISON встал на сторону Майка Тайсона

4 окт 2021 : 		 Вскрытие от барабанщика POISON

28 июл 2021 : 		 Барабанщик POISON: «Рака нет!»

17 июл 2021 : 		 Барабанщик POISON заразился COVID-19

1 июл 2021 : 		 Бывший продюсер POISON, MÖTLEY CRÜE и TWISTED SISTER продал свои права на треки

8 апр 2021 : 		 RICHIE KOTZEN — о POISON: «Мы разобрались с этим дерьмом»

19 мар 2021 : 		 Барабанщик POISON получил дозу

24 ноя 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Говорил и буду говорить!»

16 июл 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Мы, может быть, добавим дат»

21 июн 2020 : 		 Вокалист POISON о сожалениях

7 июн 2020 : 		 Барабанщик POISON принял участие в протестах

22 май 2020 : 		 Вокалист POISON о будущем туров

21 май 2020 : 		 Вокалист POISON: «Мы не знаем про стадионный тур»

13 май 2020 : 		 Вокалист POISON: «Решение по туру еще не принято»

7 май 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Ждем решения Live Nation»
Показать далее
| - |

|||| 3 янв 2023

Вокалист POISON о жизни с диабетом



zoom
Bret Michaels в интервью радиостанции 95.9 The River рассказал о сложностях жизни с диабетом:

«Я диабетик первого типа с шести лет... Лучший урок, который я получил от своих родителей... Несколько вещей, которые сказали мой папа и моя мама. Они сказали: "Слушай, это те карты, которые тебе выпали. Ты не обязан любить это, но ты должен принять это. Ты либо будешь жертвой, либо победителем; между этим нет середины. Ты либо выбираешь, что ты можешь справиться с этим... И мы найдем для тебя способ играть в футбол, способ играть в бейсбол, гонять на мотоциклах, играть музыку, путешествовать..." И именно такой настрой помог мне пройти через 80-е и 90-е годы и жить музыкой до сих пор».

На вопрос о том, как ему удается гастролировать, справляясь с уникальными проблемами, с которыми сталкиваются люди с диабетом, он ответил:

«С POISON мы [постоянно] гастролировали, а сольный альбом — это нон-стоп. Я научился делать следующее... Это правда... Когда они видят, что я делаю перерыв, а кто-то играет соло... У меня есть свободная минутка. Мы выходим. C.C. DeVille [гитарист POISON] начинает соло. На самом деле это шанс для меня вернуться и проверить уровень сахара в крови. А сейчас благодаря технологии, постоянному монитору глюкозы, он у меня в руке, его вводят в руку. Я могу ее проверить. Я корректирую дозу инсулина. Я делаю около пяти инъекций инсулина в день, и я просто подстраиваюсь под ситуацию и нахожу свою норму.

Я знаю, что это звучит безумно, но каждый диабетик должен найти свой собственный путь, который позволяет контролировать уровень инсулина, потому что, если этого не делать, это может привести к катастрофе».






Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 746

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом