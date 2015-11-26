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Poison

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17 июл 2021 : 		 Барабанщик POISON заразился COVID-19

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19 мар 2021 : 		 Барабанщик POISON получил дозу

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16 июл 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Мы, может быть, добавим дат»

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7 июн 2020 : 		 Барабанщик POISON принял участие в протестах

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13 май 2020 : 		 Вокалист POISON: «Решение по туру еще не принято»

7 май 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Ждем решения Live Nation»

23 апр 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Року стоит несколько оживить себя»

13 апр 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Подойдёте — стукну!»

10 апр 2020 : 		 Барабанщик POISON о туре: «Не знаю, будет или нет»

31 мар 2020 : 		 POISON в CENTRAL PENNSYLVANIA MUSIC HALL OF FAME

4 мар 2020 : 		 Вокалист POISON хотел бы выпустить одну песню

26 дек 2019 : 		 BRET MICHAELS из POISON's «ждёт не дождётся» стадионного тура с MÖTLEY CRUE и DEF LEPPARD

12 дек 2019 : 		 Вокалист POISON: «Пора бы нам выпустить одну/две новые песни»

3 дек 2019 : 		 Лидер POISON: «Тур с MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD? Это слухи!»

30 апр 2019 : 		 BRET MICHAELS «польщён» тем, что COREY TAYLOR исполняет классику POISON

26 фев 2019 : 		 Надежды барабанщика POISON

29 янв 2019 : 		 Барабанщик POISON о новом диске

27 дек 2018 : 		 BRET MICHAELS заявил, что POISON вернутся в 2020 году с новыми песнями

25 июн 2018 : 		 POISON посвятили шоу Винни Полу

8 май 2018 : 		 Выходит винил POISON
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Барабанщик POISON заразился COVID-19



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Барабанщик POISON заразился COVID-19 после полной вакцинации.

«Мне поставили диагноз, или я сдал положительный тест... В пятницу мы с сыном остались в лагере. В субботу у него появились симптомы. В субботу днём я отвёл его в отделение неотложной помощи, где ему сделали тест. Врач сказал: "Это 50/50. Мы не знаем". В воскресенье нам позвонили и сообщили, что у него положительный результат. В понедельник я пошёл и сдал анализы. Ответ был отрицательным, потому что я пришёл на день раньше. Результаты я получил во вторник. К тому времени у меня уже были симптомы. Поэтому я снова пошёл и сделал экспресс-тест. И он оказался положительным. Значит, я не единственный в своей семье. Теперь он есть у всех.

Знаете что? Я привит. Я полностью вакцинирован, и я был вакцинирован нескольких месяцев назад. Я не знаю, является ли это [COVID-19] дельта-вариантом, но все врачи, с которыми я разговаривал, сказали, что у него есть все признаки дельта-варианта.

Вы, наверное, думаете: "Вакцинация вакцинацией, а вы всё равно заразились COVID. Чувствуете ли вы себя идиотом из-за того, что сделали прививку?" Нет. Причина, по которой я так себя в этом случае не чувствую, заключается в том, что я знаю, что всё было бы гораздо хуже, особенно если бы это был дельта-вариант. И я совершенно уверен — совершенно, совершенно уверен; и я собираюсь сделать анализ ДНК, чтобы убедиться в этом, но абсолютно все врачи, с которыми мы с семьёй контактировали, а я думаю, что сейчас мы уже насчитали семь врачей, все сказали: "Это отличительные признаки... Всё, что вы описали, это дельта-вариант". Так что я совершенно уверен, что это именно так. И это полностью уничтожило бы меня, если бы я не привился.

Я человек, переживший рак, — почти пять лет назад у меня был рак, и с тех пор я не болею раком. Я навёл справки в клинике, и они мне сообщили: "Нет. Мы принимаем десятки людей в день, которые проходят вакцинацию и у которых обнаруживается дельта-вариант".

Значит, сейчас это преобладающий вариант, и это просто отстой, потому что это невесело — поверьте мне — это невесело. Но все могло быть гораздо хуже. Я не на аппарате искусственного дыхания. Мой врач сказал мне об этом вчера. Мы мило пообщались минут 20. Я показал ему все свои показатели. И он сказал: "Я абсолютно уверен, что вы не заболели". Было бы очень странно, если бы у меня вдруг случился рецидив».

POISON





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