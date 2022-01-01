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Барабанщик POISON: «Социальные сети — новая пропагандистская машина»



Rikki Rockett опубликовал фотографию родного флага в соцсети и подписал её:



«Я не люблю говорить о политике, но в наши дни, я полагаю, это в порядке вещей!



Когда я рос, моя мама была республиканкой, а папа — демократом. У нас были общие праздники, дни рождения и события. Спорили ли они? Конечно, спорили. Какая семья на Восточном побережье не спорит? Но в конце дня был уровень уважения, который мы сегодня потеряли.



Сегодняшние ссоры — это безумие! В те времена, наверное, самым большим разногласием было "рок против диско"! Лол! А сейчас люди хотят гражданской войны, если не получают своего. Может быть, DEVO были правы насчёт будущего... Ju DeEvolution? Не поймите меня неправильно, это может быть полезно для здоровья — быть верным в своих убеждениях. Однако сейчас я вижу, что люди принимают убеждения просто на основании выбранной ими партии.



За несколько лет я прошёл путь от республиканца до либертарианца и независимого кандидата. Меня волнует политика, а не партии.



Нынешняя ситуация безумна, и я виню в этом социальные сети. Социальные сети помогли создать культурную войну. В основе того, что люди считают политикой, лежит культурная война. Социальные сети — это новая пропагандистская машина.



Меня лично не волнует, что кто-то в Айове стреляет по бутылкам и банкам из своего AR, так же как меня не волнует, что какой-то человек в Чикаго решил идентифицировать себя как представитель другого пола. Кому какое дело?! Это проблема, когда это становится оружием и используется, чтобы причинить кому-то вред. Вот тогда, я полагаю, нас как людей это должно волновать.



Я слышу, как обе стороны приводят статистику в поддержку того, что они пытаются донести, и я понимаю это, но помните, что цифры не лгут, а лжецы лгут! Позвольте мне повторить это ещё раз для тех, кто сидит на задворках... Цифры не лгут, но лжецы их используют!



Вся эта история с выборами заставила меня задуматься... Есть ли у нас ещё демократия?»





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