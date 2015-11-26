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Poison

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8 апр 2021 : 		 RICHIE KOTZEN — о POISON: «Мы разобрались с этим дерьмом»

19 мар 2021 : 		 Барабанщик POISON получил дозу

24 ноя 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Говорил и буду говорить!»

16 июл 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Мы, может быть, добавим дат»

21 июн 2020 : 		 Вокалист POISON о сожалениях

7 июн 2020 : 		 Барабанщик POISON принял участие в протестах

22 май 2020 : 		 Вокалист POISON о будущем туров

21 май 2020 : 		 Вокалист POISON: «Мы не знаем про стадионный тур»

13 май 2020 : 		 Вокалист POISON: «Решение по туру еще не принято»

7 май 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Ждем решения Live Nation»

23 апр 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Року стоит несколько оживить себя»

13 апр 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Подойдёте — стукну!»

10 апр 2020 : 		 Барабанщик POISON о туре: «Не знаю, будет или нет»

31 мар 2020 : 		 POISON в CENTRAL PENNSYLVANIA MUSIC HALL OF FAME

4 мар 2020 : 		 Вокалист POISON хотел бы выпустить одну песню

26 дек 2019 : 		 BRET MICHAELS из POISON's «ждёт не дождётся» стадионного тура с MÖTLEY CRUE и DEF LEPPARD

12 дек 2019 : 		 Вокалист POISON: «Пора бы нам выпустить одну/две новые песни»

3 дек 2019 : 		 Лидер POISON: «Тур с MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD? Это слухи!»

30 апр 2019 : 		 BRET MICHAELS «польщён» тем, что COREY TAYLOR исполняет классику POISON

26 фев 2019 : 		 Надежды барабанщика POISON

29 янв 2019 : 		 Барабанщик POISON о новом диске

27 дек 2018 : 		 BRET MICHAELS заявил, что POISON вернутся в 2020 году с новыми песнями

25 июн 2018 : 		 POISON посвятили шоу Винни Полу

8 май 2018 : 		 Выходит винил POISON

2 сен 2017 : 		 Новое видео POISON

30 авг 2017 : 		 Видео из тура POISON
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RICHIE KOTZEN — о POISON: «Мы разобрались с этим дерьмом»



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RICHIE KOTZEN в начале 90-х был в группе POISON, в которой провёл два года, и был уволен в ноябре 1993 года, когда барабанщик группы, Rikki Rockett узнал, что Richie встречается с его бывшей невестой, с которой он прожил четыре года и был обручён, но та его бросила прямо перед европейском туром коллектива. В недавнем интервью у музыканта спросили, общался ли он с кем-то из группы спустя десятилетия с момента этой истории, на что Richie ответил:

«Мы виделись вскоре после этого. Я как-то сел с Bobby в Rainbow, и мы хорошо поговорили. Это случилось, пожалуй, лет через пять, так что всё было достаточно свежо. Но забавнее было с Bret'ом, это было, по-моему, в рамках Rock Fantasy, где мы встретились и обнялись за кулисами. "Эй, люблю тебя, брат. Рад тебя видеть!" И мы отлично всё обсудили. C.C. — с ним тоже была история. Когда мы были в туре с THE WINERY DOGS в 2019 году, наш менеджер также занимается и моими сольными концертами, он постоянно ездит и с ним. Так что весьма иронично, что таким образом у нас с ним тоже есть связь. Но самое крутое было дальше: моя жена Julia — басистка, и она выступала с Rikki Rockett'ом, который играл на ударных. И я как-то подслушал... Rikki был в гримёрке, и я как раз спускался, как вдруг услышал упоминание моего имени. Кто-то с ним говорил и что-то у него спросил. И я слышал, как Rikki сказал: "Да мне насрать. Я не видел этого парня лет двадцать. Меня не парит". И тут появляюсь я, говорю: "Привет!" и пожимаю ему руку.

Я был совсем пацаном, когда попал в группу, это был невероятный опыт, просто представьте: тебе 21 год, а ты в группе, которая уже продала 20 миллионов экземпляров альбомов. Всё как в каком-то грёбаном фильме! И я думаю, что в итоге та пластинка, что мы записали, была убойной, просто фантастика. И если вы вспомните о том, что было с такими группами в то время, мы были единственной группой, что ещё крутили на MTV. "Stand" ставили раз в двадцать минут. И ощущения тогда были классные. Так что благодаря клипу мы взяли золото с этой пластинкой. Я не знаю, получила ли она платину, но у меня точно есть золотой диск. В то время очень немногих крутили на телевидении, так что нам в каком-то плане повезло. Это была классная запись!

Но у меня уже был контракт с Interscope, и в моей голове крутилось: "Когда я уже смогу сделать сольник?" Так что для меня было немного странной ситуация, что я пришёл в команду. Я думаю, что мы записали тогда отличную пластинку.

Люди взрослеют и проходят через всё это дерьмо, и я думаю, что мы тоже со всем этим примирились и двинулись вперёд».

RICHIE KOTZEN Looks Back On His Acrimonious Exit From POISON:





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