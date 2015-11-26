16 июл 2020



Барабанщик POISON : «Мы, может быть, добавим дат»



Барабанщик POISON Rikki Rockett сообщил, что есть «разговоры» относительно того, чтобы добавить концерты в "The Stadium Tour" с MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и JOAN JETT & THE BLACKHEARTS.



«Велика вероятность, что в следующем году будет больше концертов в рамках турне — это хорошая сторона вопроса. DEF LEPPARD в прошлом году играли, а мы так и нет, так что для меня это своего рода подведение итогов, потому что мы так и не собрались в прошлом году. Но уж как получилось».



На вопрос о том, означает ли это, что будет больше концертов в туре или просто будет больше концертов для POISON, Rikki ответил:



«Может, и так, и так. Я точно не знаю, но могу сказать, что разговоры были. Посмотрим, как всё будет в итоге».







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