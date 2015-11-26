|
|
|
|
|
|
|
все новости группы
|
16 июл 2020
Барабанщик POISON: «Мы, может быть, добавим дат»
Барабанщик POISON Rikki Rockett сообщил, что есть «разговоры» относительно того, чтобы добавить концерты в "The Stadium Tour" с MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и JOAN JETT & THE BLACKHEARTS.
«Велика вероятность, что в следующем году будет больше концертов в рамках турне — это хорошая сторона вопроса. DEF LEPPARD в прошлом году играли, а мы так и нет, так что для меня это своего рода подведение итогов, потому что мы так и не собрались в прошлом году. Но уж как получилось».
На вопрос о том, означает ли это, что будет больше концертов в туре или просто будет больше концертов для POISON, Rikki ответил:
«Может, и так, и так. Я точно не знаю, но могу сказать, что разговоры были. Посмотрим, как всё будет в итоге».
|
|
|
|
|
|
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).