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Poison

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16 июл 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Мы, может быть, добавим дат»

21 июн 2020 : 		 Вокалист POISON о сожалениях

7 июн 2020 : 		 Барабанщик POISON принял участие в протестах

22 май 2020 : 		 Вокалист POISON о будущем туров

21 май 2020 : 		 Вокалист POISON: «Мы не знаем про стадионный тур»

13 май 2020 : 		 Вокалист POISON: «Решение по туру еще не принято»

7 май 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Ждем решения Live Nation»

23 апр 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Року стоит несколько оживить себя»

13 апр 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Подойдёте — стукну!»

10 апр 2020 : 		 Барабанщик POISON о туре: «Не знаю, будет или нет»

31 мар 2020 : 		 POISON в CENTRAL PENNSYLVANIA MUSIC HALL OF FAME

4 мар 2020 : 		 Вокалист POISON хотел бы выпустить одну песню

26 дек 2019 : 		 BRET MICHAELS из POISON's «ждёт не дождётся» стадионного тура с MÖTLEY CRUE и DEF LEPPARD

12 дек 2019 : 		 Вокалист POISON: «Пора бы нам выпустить одну/две новые песни»

3 дек 2019 : 		 Лидер POISON: «Тур с MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD? Это слухи!»

30 апр 2019 : 		 BRET MICHAELS «польщён» тем, что COREY TAYLOR исполняет классику POISON

26 фев 2019 : 		 Надежды барабанщика POISON

29 янв 2019 : 		 Барабанщик POISON о новом диске

27 дек 2018 : 		 BRET MICHAELS заявил, что POISON вернутся в 2020 году с новыми песнями

25 июн 2018 : 		 POISON посвятили шоу Винни Полу

8 май 2018 : 		 Выходит винил POISON

2 сен 2017 : 		 Новое видео POISON

30 авг 2017 : 		 Видео из тура POISON

10 май 2017 : 		 BRET MICHAELS о новом материале POISON

12 апр 2017 : 		 Видео с выступления POISON

10 апр 2017 : 		 POISON открыли тур
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|||| 16 июл 2020

Барабанщик POISON: «Мы, может быть, добавим дат»



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Барабанщик POISON Rikki Rockett сообщил, что есть «разговоры» относительно того, чтобы добавить концерты в "The Stadium Tour" с MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и JOAN JETT & THE BLACKHEARTS.

«Велика вероятность, что в следующем году будет больше концертов в рамках турне — это хорошая сторона вопроса. DEF LEPPARD в прошлом году играли, а мы так и нет, так что для меня это своего рода подведение итогов, потому что мы так и не собрались в прошлом году. Но уж как получилось».

На вопрос о том, означает ли это, что будет больше концертов в туре или просто будет больше концертов для POISON, Rikki ответил:

«Может, и так, и так. Я точно не знаю, но могу сказать, что разговоры были. Посмотрим, как всё будет в итоге».

POISON



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