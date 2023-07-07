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Poison

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POISON могут что-то выпустить в 2025 году



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Вокалист POISON Bret Michaels в интервью The Oakland Press сообщил о том, что 2025 году группа может вновь собраться и что-то выпустить.

«Знаете, когда мы начинали, я никогда не предполагал, что из этого может получиться, но я также никогда не думал, что это невозможно — я просто находил способ сделать что-то и наслаждался процессом. Мой кладезь богатства — это путешествия. Я встречал невероятных людей. Мне довелось выступать в невероятных местах, путешествовать по миру и играть музыку. Я прошёл через множество испытаний и нашёл способы преодолеть их.

И я принимал изменения. Я не боролся с цифровым миром. Я не говорил "нет", когда мне предлагали играть на кантри-фестивалях. Я искренен. Я страстен. Я фанат музыки, я ценю поклонников и выхожу на сцену с той же энергией, с которой я играл в Harpo's или Blondie's — только на большей сцене и с лучшим оборудованием».




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