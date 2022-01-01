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Барабанщик POISON встал на сторону Майка Тайсона



На видео, которое стало вирусным 21 апреля, видно, как пассажир первого класса «провоцирует» Тайсона с места позади него на борту рейса, следовавшего во Флориду. В итоге Тайсон потерял самообладание и несколько раз ударил пассажира, в результате чего тот получил рассечение головы.



Хотя некоторые люди в Интернете провели сравнение между Тайсоном и Уиллом Смитом, ударившим Криса Рока на сцене на церемонии вручения премии «Оскар» в 2022 году, большинство откликов, похоже, были в поддержку боксёра, который летел в среду вечером рейсом JetBlue из Сан-Франциско в Майами, чтобы принять участие в вечеринке по случаю конференции любителей травки.



Одним из музыкантов, который заявил, что принимает сторону Тайсона, стал Rick Rockett, написавший в четверг в Твиттере:



«Хотя я не оправдываю насилие, я думаю, что наше общество позволило людям разевать рот, домогаться и спускать всё с рук, думая, что они могут просто заработать на судебном иске, если это перерастёт в физическую расправу. Я поддерживаю #miketyson».



Фронтмен группы BODY COUNT Ice-T выразил явное согласие с мнением Rockett, написав:



«Майк Тайсон ударил кого-то, кто до$$ся до него. Проблема в том, что в наше время г$##ы думают, что не получат по морде...»



Басист/вокалист группы KISS Gene Simmons поделился статьёй TMZ о том, что звезда YouTube, ставший боксёром, Джейк Пол считает, что «сли тебя оскорбляют на публике, как Майка Тайсона, то ты можешь на законных основаниях взять и набить морду кое-кому». Комментируя это, Simmons добавил простой односложный комментарий: «Согласен!»



В четверг представители Тайсона подтвердили инцидент, заявив:



«К сожалению, у мистера Тайсона произошёл инцидент во время полёта с агрессивным пассажиром, который начал приставать к нему и бросил в него бутылку с водой, в то время как он сидел на своём месте».



Перед началом стычки явный приставала стоит над креслом Тайсона, размахивает руками и оживлённо разговаривает, в то время как бывший боксёр сидит спокойно.



Полиция Сан-Франциско около 10 часов вечера отреагировала на «физическую ссору» в самолёте во внутреннем терминале аэропорта, сообщили официальные лица.



«Прибывшие офицеры задержали двух человек, которые, как предполагается, были вовлечены в инцидент. Одному из них была оказана медицинская помощь на месте происшествия в связи с травмами, не угрожающими жизни. Этот субъект сообщил минимальные подробности инцидента и отказался от дальнейшего сотрудничества с полицией в расследовании».

























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