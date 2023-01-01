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Вокалист POISON: «Стадионный тур прошёл отлично»



Bret Michael в интервью программе "THAT Rocks!", которую ведут Eddie Trunk, Jim Florentine и Don Jamieson, поделился своими впечатлениями от "The Stadium Tour":



«Хочу пояснить: я сам как большой фанат. Joan Jett была невероятна. Первыми выступали CLASSLESS ACT. Они были великолепны — отличные музыканты. И то же самое с ней — она замечательно выступала.



Если задуматься, каждая рок-группа... Вы хотите, чтобы было темно, когда группа выступает на открытом воздухе. Вы думаете: "Я хочу видеть огни, пиротехнику", все эти вещи, которые POISON и я делали годами. Но возможность выйти на сцену...



Я большой поклонник DEF LEPPARD, большой поклонник MÖTLEY CRÜE. И все в том туре были великолепны. Все ладили друг с другом. Я ходил на их концерты. Вы наверняка видели фотографии Tommy со стороны сцены, наблюдающего за нашими выступлениями. Меня, тусующегося и наблюдающего за Joan и DEF LEPPARD. Честное слово, это были прекрасные моменты!»







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