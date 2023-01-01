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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 42
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 19
*Новая песня IMMORTAL 16
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 16
*Басиста MARDUK выгнали за пьянство 15
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Poison

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Вокалист POISON: «Стадионный тур прошёл отлично»



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Bret Michael в интервью программе "THAT Rocks!", которую ведут Eddie Trunk, Jim Florentine и Don Jamieson, поделился своими впечатлениями от "The Stadium Tour":

«Хочу пояснить: я сам как большой фанат. Joan Jett была невероятна. Первыми выступали CLASSLESS ACT. Они были великолепны — отличные музыканты. И то же самое с ней — она замечательно выступала.

Если задуматься, каждая рок-группа... Вы хотите, чтобы было темно, когда группа выступает на открытом воздухе. Вы думаете: "Я хочу видеть огни, пиротехнику", все эти вещи, которые POISON и я делали годами. Но возможность выйти на сцену...

Я большой поклонник DEF LEPPARD, большой поклонник MÖTLEY CRÜE. И все в том туре были великолепны. Все ладили друг с другом. Я ходил на их концерты. Вы наверняка видели фотографии Tommy со стороны сцены, наблюдающего за нашими выступлениями. Меня, тусующегося и наблюдающего за Joan и DEF LEPPARD. Честное слово, это были прекрасные моменты!»




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