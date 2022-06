сегодня



Видео с выступления POISON



Видео с выступления POISON, которое состоялось в рамках первого концерта "The Stadium Tour", доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Look What The Cat Dragged In

02. Ride The Wind

03. I Want Action

04. Talk Dirty To Me

05. Something To Believe In

06. Your Mama Don't Dance (Loggins & Messina cover)

07. Eruption (VAN HALEN cover)

08. Fallen Angel

09. Unskinny Bop

10. Drum Solo

11. Every Rose Has Its Thorn

12. Nothin' But A Good Time







+0 -0



просмотров: 126