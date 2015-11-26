21 июн 2020



Вокалист POISON о сожалениях



Вокалист POISON Bret Michaels в рамках недавнего разговора с Beverly Hills Magazine рассказал о том, о чем он сожалеет в своей жизни:



«Одно из сожалений связано с тем, что я не мог присутствовать на всех вечерах в школах, где были мои дети. Туда, куда была физическая возможность приехать, я приезжал, но если на этот же день приходилось выступление... Я никогда не пропускал дни рождения или Рождество, но вот об этих моментах я жалею. Еще одно сожаление связано с драками с C.C. [DeVille], моим гитаристов, одним из моих лучших друзей. Мы много были в туре, спорили до хрипоты о том, какие песни играть, а какие нет, это все копилось и в итоге вылилось в драки, разбитый нос и выбитые зубы. Мы как братья и я жалею о таком физическом конце. Этого не следовало допускать и это одно из моих самых больших сожалений в жизни, особенно потому, что случилось подобное дважды за неделю — один раз в Новом Орлеане, а потом за кулисами MTV Awards».







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