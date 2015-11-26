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Poison

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21 июн 2020 : 		 Вокалист POISON о сожалениях

7 июн 2020 : 		 Барабанщик POISON принял участие в протестах

22 май 2020 : 		 Вокалист POISON о будущем туров

21 май 2020 : 		 Вокалист POISON: «Мы не знаем про стадионный тур»

13 май 2020 : 		 Вокалист POISON: «Решение по туру еще не принято»

7 май 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Ждем решения Live Nation»

23 апр 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Року стоит несколько оживить себя»

13 апр 2020 : 		 Барабанщик POISON: «Подойдёте — стукну!»

10 апр 2020 : 		 Барабанщик POISON о туре: «Не знаю, будет или нет»

31 мар 2020 : 		 POISON в CENTRAL PENNSYLVANIA MUSIC HALL OF FAME

4 мар 2020 : 		 Вокалист POISON хотел бы выпустить одну песню

26 дек 2019 : 		 BRET MICHAELS из POISON's «ждёт не дождётся» стадионного тура с MÖTLEY CRUE и DEF LEPPARD

12 дек 2019 : 		 Вокалист POISON: «Пора бы нам выпустить одну/две новые песни»

3 дек 2019 : 		 Лидер POISON: «Тур с MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD? Это слухи!»

30 апр 2019 : 		 BRET MICHAELS «польщён» тем, что COREY TAYLOR исполняет классику POISON

26 фев 2019 : 		 Надежды барабанщика POISON

29 янв 2019 : 		 Барабанщик POISON о новом диске

27 дек 2018 : 		 BRET MICHAELS заявил, что POISON вернутся в 2020 году с новыми песнями

25 июн 2018 : 		 POISON посвятили шоу Винни Полу

8 май 2018 : 		 Выходит винил POISON

2 сен 2017 : 		 Новое видео POISON

30 авг 2017 : 		 Видео из тура POISON

10 май 2017 : 		 BRET MICHAELS о новом материале POISON

12 апр 2017 : 		 Видео с выступления POISON

10 апр 2017 : 		 POISON открыли тур

30 мар 2017 : 		 Первое фото POISON 2017 года
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|||| 21 июн 2020

Вокалист POISON о сожалениях



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Вокалист POISON Bret Michaels в рамках недавнего разговора с Beverly Hills Magazine рассказал о том, о чем он сожалеет в своей жизни:

«Одно из сожалений связано с тем, что я не мог присутствовать на всех вечерах в школах, где были мои дети. Туда, куда была физическая возможность приехать, я приезжал, но если на этот же день приходилось выступление... Я никогда не пропускал дни рождения или Рождество, но вот об этих моментах я жалею. Еще одно сожаление связано с драками с C.C. [DeVille], моим гитаристов, одним из моих лучших друзей. Мы много были в туре, спорили до хрипоты о том, какие песни играть, а какие нет, это все копилось и в итоге вылилось в драки, разбитый нос и выбитые зубы. Мы как братья и я жалею о таком физическом конце. Этого не следовало допускать и это одно из моих самых больших сожалений в жизни, особенно потому, что случилось подобное дважды за неделю — один раз в Новом Орлеане, а потом за кулисами MTV Awards».

POISON's BRET MICHAELS Reveals Some Of His Biggest Life Regrets



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