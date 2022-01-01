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*Новое видео OZZY OSBOURNE 28
*Новое видео MEGADETH 28
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
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Poison

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Барабанщик POISON: «Я понятия не имел, что Tommy что-то сломал»



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Rikki Rockett в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, был ли он в курсе до старта тура о том, что Tommy Lee сломал себе рёбра:

«Я ничего об этом не знал. Клянусь, я не знал. Я вышел посмотреть их выступление, а его нет. И я такой думаю: "Что, чёрт возьми, происходит, ребята?" Пришлось идти и узнавать, что и как».

Далее он заметил, что Lee несправедливо критикуют некоторые фанаты за то, что он сыграл всего несколько песен с MÖTLEY CRÜE:

«Ему очень достаётся, и я не думаю, что так должно быть. Потому что я считаю, что самое классное в том, что он делает, это то, что он выходит на сцену и говорит: "Мне больно это делать, но я хочу, чтобы зрители знали, что я здесь. Я здесь на полную катушку. Я не отступлюсь от этой роли". Вместо того чтобы бежать домой и сидеть шесть недель, пока он восстанавливается, он играет и является частью команды. Я считаю, что это круто!»




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