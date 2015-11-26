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Poison

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BRET MICHAELS заявил, что POISON вернутся в 2020 году с новыми песнями



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Bret Michaels сказал, что POISON вернутся в строй «с кое-какими новыми песнями».

Последним студийным материалом коллектива был альбом 2002 года "Hollyweird".

В новом интервью для Newsday Michaels сообщил, что легендарные глэм-рокеры пока не завершили свою деятельность:

«Никогда не будет такого дня, когда бы я сказал: "Я покончил с POISON". Группа с воодушевлением смотрит в будущее, чтобы вернуться в 2020 году с кое-какими новыми песнями. Мы всё ещё живём сценой».

Этим летом басист коллектива, Bobby Dall, сказал, что группа могла бы записать новый альбом, но он не знает, случится ли это.

В интервью 2017 года барабанщик POISON Rikki Rockett объяснил, что одной из причин того, что группа не мотивирована работать над новой музыкой, является то, что фэны не особо заинтересованы в свежем материале, исполняемом вживую, когда классические группы гастролируют.

А ранее Rockett сообщал, что он и другие участники POISON негодуют из-за того, что частые сольные гастроли Michaels'а привели к тому, что группа в течение пяти лет не ездила в туры.



BRET MICHAELS Says POISON Will Return In 2020



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