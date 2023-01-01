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*XXV — бабка ягодка опять! 55
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
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Ratt

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10 апр 2023 : 		 Бокс-сет RATT выйдет летом

14 мар 2023 : 		 Видео полного выступления RATT

6 сен 2022 : 		 RATT заслуживают собраться хотя бы однажды

6 сен 2022 : 		 STEPHEN PEARCY сожалеет, что так и не выступил с оригинальным составом RATT

12 июн 2022 : 		 RATT должны были поехать в тур этим летом

5 май 2022 : 		 STEPHEN PEARCY — о классическом составе RATT

24 фев 2022 : 		 METALLICA и RATT на юбилейном выпуске Metal Massacre

14 янв 2022 : 		 JOHN CORABI — музыкантам RATT: «Оставьте своё эго за дверью и соберите классический состав»

2 янв 2022 : 		 STEPHEN PEARCY сомневается, что RATT попадут в ЗСРнР

24 дек 2021 : 		 STEPHEN PEARCY хотел бы вновь собрать классический состав RATT

23 авг 2021 : 		 STEPHEN PEARCY — о RATT

18 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH мог оказаться в RATT

27 июл 2021 : 		 Видео с выступления RATT

24 июл 2021 : 		 STEPHEN PEARCY готов к реюниону RATT

2 июл 2021 : 		 Видео с выступления RATT

1 июл 2021 : 		 Видео с выступления RATT

28 июн 2021 : 		 RATT нашли гитариста

16 фев 2021 : 		 RATT пока так и не нашли пятого

25 янв 2021 : 		 STEPHEN PEARCY хочет записать альбом RATT в классическом составе

13 ноя 2020 : 		 STEPHEN PEARCY: «Juan пока не хочет RATT»

19 окт 2020 : 		 Новый гитарист RATT работает над сольным материалом

13 окт 2020 : 		 RATT вернутся в 2021

24 июн 2020 : 		 Тур RATT, TOM KEIFER, SKID ROW и SLAUGHTER отменен

27 май 2020 : 		 Участники RATT работают над новым материалом

3 май 2020 : 		 До 2021 нового от RATT не ждите

23 апр 2020 : 		 Первые даты тура RATT, TOM KEIFER, SKID ROW и SLAUGHTER перенесены
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|||| 10 апр 2023

Бокс-сет RATT выйдет летом



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BMG вместе с Rhino Entertainment выпустят бокс-сет RATT "The Atlantic Years: 1984-1991", включающий пять пластинок с ремастированным звучанием оригинальных альбомов:

"Out Of The Cellar" (1984)

01. Wanted Man (Cristofanilli/Crosby/Pearcy)
02. You're In Trouble (DeMartini/Pearcy/Crosby)
03. Round And Round (DeMartini/Pearcy/Crosby)
04. In Your Direction (Pearcy)
05. She Wants Money (Croucier)
06. Lack Of Communication (Croucier/Pearcy)
07. Back For More (Pearcy/Crosby)
08. The Morning After (DeMartini/Pearcy/Crosby)
09. I'm Insane (Crosby)
10. Scene Of The Crime (Crosby/Croucier)

"Invasion Of Your Privacy" (1985)

01. You're In Love (Croucier/Pearcy)
02. Never Use Love (Pearcy)
03. Lay It Down (DeMartini/Pearcy/Crosby/Croucier)
04. Give It All (Pearcy/Crosby)
05. Closer To My Heart (Crosby/Pearcy)
06. Between The Eyes (DeMartini/Pearcy)
07. What You Give Is What You Get (Croucier)
08. Got Me On The Line (Crosby/Pearcy)
09. You Should Know By Now (Crosby/Pearcy/Croucier)
10. Dangerous But Worth The Risk (DeMartini/Pearcy/Croucier)

"Dancing Undercover" (1986)

01. Dance (Pearcy/Crosby/DeMartini/Hill)
02. One Good Lover (Crosby/Pearcy)
03. Drive Me Crazy (Pearcy/Crosby/DeMartini/Blotzer)
04. Slip Of The Lip (DeMartini/Pearcy/Croucier)
05. Body Talk (DeMartini/Pearcy/Croucier)
06. Looking For Love (Crosby/Pearcy/Croucier)
07. 7th Avenue (DeMartini/Pearcy/Croucier)
08. It Doesn't Matter (Croucier/Pearcy)
09. Take A Chance (DeMartini/Pearcy/Crosby/Croucier)
10. Enough Is Enough (DeMartini/Pearcy/Crosby/Croucier)

"Reach For The Sky" (1988)

01. City To City (Pearcy/Crosby/DeMartini/Croucier/Hill)
02. I Want A Woman (Crosby/Pearcy/Croucier/Hill)
03. Way Cool Jr. (DeMartini/Pearcy/Hill)
04. Don't Bite The Hand That Feeds (Pearcy/Crosby/Croucier/Hill)
05. I Want To Love You Tonight (DeMartini/Crosby/Pearcy)
06. Chain Reaction (DeMartini/Pearcy/Croucier)
07. No Surprise (DeMartini/Pearcy)
08. Bottom Line (Croucier/Pearcy/DeMartini/Crosby/Hill)
09. What's It Gonna Be (Croucier/DeMartini/Crosby/Pearcy/Hill)
10. What I'm After (Croucier/Pearcy)

"Detonator" (1990)

01. Intro To Shame (DeMartini)
02. Shame Shame Shame (DeMartini/Pearcy/Child)
03. Lovin' You's A Dirty Job (DeMartini/Pearcy/Croucier/Child)
04. Scratch That Itch (Croucier/Pearcy/Child)
05. One Step Away (Blotzer/Pearcy/DeMartini/Croucier/Child)
06. Hard Time (DeMartini/Pearcy/Child)
07. Heads I Win, Tails You Lose (DeMartini/Pearcy/Child)
08. All Or Nothing (DeMartini/Pearcy/Crosby/Kilgore/Child)
09. Can't Wait On Love (Crosby/Croucier/DeMartini/Pearcy/Blotzer/Child)
10. Givin' Yourself Away (Child/Warren/Pearcy)
11. Top Secret (Pearcy/DeMartini/Child)

"Nobody Rides For Free" seven-inch single exclusive to LP box
(Caton/Pearcy/DeMartini/Croucier)




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