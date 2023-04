10 апр 2023



Бокс-сет RATT выйдет летом



BMG вместе с Rhino Entertainment выпустят бокс-сет RATT "The Atlantic Years: 1984-1991", включающий пять пластинок с ремастированным звучанием оригинальных альбомов:



"Out Of The Cellar" (1984)



01. Wanted Man (Cristofanilli/Crosby/Pearcy)

02. You're In Trouble (DeMartini/Pearcy/Crosby)

03. Round And Round (DeMartini/Pearcy/Crosby)

04. In Your Direction (Pearcy)

05. She Wants Money (Croucier)

06. Lack Of Communication (Croucier/Pearcy)

07. Back For More (Pearcy/Crosby)

08. The Morning After (DeMartini/Pearcy/Crosby)

09. I'm Insane (Crosby)

10. Scene Of The Crime (Crosby/Croucier)



"Invasion Of Your Privacy" (1985)



01. You're In Love (Croucier/Pearcy)

02. Never Use Love (Pearcy)

03. Lay It Down (DeMartini/Pearcy/Crosby/Croucier)

04. Give It All (Pearcy/Crosby)

05. Closer To My Heart (Crosby/Pearcy)

06. Between The Eyes (DeMartini/Pearcy)

07. What You Give Is What You Get (Croucier)

08. Got Me On The Line (Crosby/Pearcy)

09. You Should Know By Now (Crosby/Pearcy/Croucier)

10. Dangerous But Worth The Risk (DeMartini/Pearcy/Croucier)



"Dancing Undercover" (1986)



01. Dance (Pearcy/Crosby/DeMartini/Hill)

02. One Good Lover (Crosby/Pearcy)

03. Drive Me Crazy (Pearcy/Crosby/DeMartini/Blotzer)

04. Slip Of The Lip (DeMartini/Pearcy/Croucier)

05. Body Talk (DeMartini/Pearcy/Croucier)

06. Looking For Love (Crosby/Pearcy/Croucier)

07. 7th Avenue (DeMartini/Pearcy/Croucier)

08. It Doesn't Matter (Croucier/Pearcy)

09. Take A Chance (DeMartini/Pearcy/Crosby/Croucier)

10. Enough Is Enough (DeMartini/Pearcy/Crosby/Croucier)



"Reach For The Sky" (1988)



01. City To City (Pearcy/Crosby/DeMartini/Croucier/Hill)

02. I Want A Woman (Crosby/Pearcy/Croucier/Hill)

03. Way Cool Jr. (DeMartini/Pearcy/Hill)

04. Don't Bite The Hand That Feeds (Pearcy/Crosby/Croucier/Hill)

05. I Want To Love You Tonight (DeMartini/Crosby/Pearcy)

06. Chain Reaction (DeMartini/Pearcy/Croucier)

07. No Surprise (DeMartini/Pearcy)

08. Bottom Line (Croucier/Pearcy/DeMartini/Crosby/Hill)

09. What's It Gonna Be (Croucier/DeMartini/Crosby/Pearcy/Hill)

10. What I'm After (Croucier/Pearcy)



"Detonator" (1990)



01. Intro To Shame (DeMartini)

02. Shame Shame Shame (DeMartini/Pearcy/Child)

03. Lovin' You's A Dirty Job (DeMartini/Pearcy/Croucier/Child)

04. Scratch That Itch (Croucier/Pearcy/Child)

05. One Step Away (Blotzer/Pearcy/DeMartini/Croucier/Child)

06. Hard Time (DeMartini/Pearcy/Child)

07. Heads I Win, Tails You Lose (DeMartini/Pearcy/Child)

08. All Or Nothing (DeMartini/Pearcy/Crosby/Kilgore/Child)

09. Can't Wait On Love (Crosby/Croucier/DeMartini/Pearcy/Blotzer/Child)

10. Givin' Yourself Away (Child/Warren/Pearcy)

11. Top Secret (Pearcy/DeMartini/Child)



"Nobody Rides For Free" seven-inch single exclusive to LP box

(Caton/Pearcy/DeMartini/Croucier)







