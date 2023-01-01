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*Новое видео SLIPKNOT 23
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 18
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 14
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
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Ratt

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RATT и еще пара групп стояли у истоков сцены Sunset Strip



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Вокалист RATT Stephen Pearcy поделился воспоминаниями о начале 80-х и зарождающейся сцене Sunset Strip:

«Было всего несколько групп, которые в буквальном смысле запустили всю эту сцену. Во-первых, это VAN HALEN, с которыми я познакомился в 78-м году. Потому что в 1978 году у меня была возможность встретиться с ними, подружиться и бла-бла-бла, и я наблюдал за тем, что происходило. И я был более чем готов отправиться в Лос-Анджелес в 1980 году и взять все на себя. И тогда Robbin [Crosby, гитарист RATT] и я, вместе с Nikki [Sixx] и Tommy [Lee] и Vince [Neil из MÖTLEY CRÜE], мы создали уличную банду под названием The Gladiators. Тогда было всего несколько групп. И хотите верьте, хотите нет, но это были ROXX REGIME, которые сейчас называются STRYPER; это были DANTE FOX, которые сейчас называются GREAT WHITE; это были W.A.S.P., QUIET RIOT, MÖTLEY, RATT. Нас было всего несколько групп, которые реально запустили определенные события».




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