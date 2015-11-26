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RATT пока так и не нашли пятого



В рамках недавнего интервью гитарист RATT Jordan Ziff сказал, что группа пока не нашла замену Chris'y Sanders'y:



«Пока мы по-прежнему квартет. Но мы совершенно точно кого-то возьмём, когда найдём человека, который будет полностью подходить и будет способен справиться с этой работой».



По словам Ziff'a, группа «определённо что-то запишет, когда настанет подходящий момент».













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