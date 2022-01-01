6 сен 2022



RATT заслуживают собраться хотя бы однажды



Bobby Blotzer опубликовал постер с фестиваля 1985 года и снабдил его следующим сообщением:



«Если вы хотите RATT OG TOUR, напишите Warren'у [DeMartini, гитара], он заперся в своем розовом саду. Juan [Croucier, бас] заперся где-то в своем доме, но он и Stephen [Pearcy, вокал], ой, нехорошо. Мы со Stephen'ом великолепны и готовы к чертовому RATT N Roll».



После того, как несколько его подписчиков обратились к нему с просьбой "сделать так, чтобы воссоединение состоялось", Blotzer написал еще раз, указав: «Я реально верю, и я сказал это группе, что мы обязаны сделать это для вас. Вы, ребята, были теми, кто с самого начала заправил бак RATT



Я в порядке, вроде как на пенсии, просто играю в гольф, занимаюсь своим загаром, бассейном, помогаю растить двух детей, воспитываю собак и кошек, и в то же время мне скучно, я хочу играть».



Позже Blotzer подробно рассказал, почему он считает, что классическое воссоединение RATT так и не произошло.



«Все живут очень комфортно, и у них нет необходимости ездить в турне. Некоторые из нас просто устали от того, как все устроено, и не имеют возможности изменить ситуацию. Когда вокруг бегают пять местных индейцев, это... Что касается меня, то я не хочу слушать о старых вещах, почему ты сделал это, почему он сделал то и т.д. Все, что я хочу делать, это репетировать для тура, отправиться в путь и развлекать вас, ребята. Это не значит, что мы не можем быть дружелюбны друг к другу, просто сейчас я не хочу ни о чем спорить.



У нас один из лучших каталогов за всю историю рок-музыки, и очень жаль, что мы не исполняем его. Но он по-прежнему продается как сумасшедший и приносит чертовски много денег, поэтому люди все еще наслаждаются им и покупают песни, скачивают их с платформ и все такое прочее. Если вы умеете читать между строк, я думаю, вы понимаете, что на уме у некоторых людей».











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