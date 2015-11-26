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Ratt

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STEPHEN PEARCY: «Juan пока не хочет RATT»



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STEPHEN PEARCY в рамках недавней беседы с подкастом "Appetite For Distortion" поговорил о том, какие планы у него лично и RATT в целом:

«RATT планировали прослушать ритм-гитариста и до нового года записать пару треков, чтобы представить новый состав, но так этого и не сделали. Так что мы решили все немного отложить до того, как все не вернется в норму. Сейчас я сосредоточился на сольной карьере, я работаю над шестой пластинкой уже полтора года и готов к ее записи. Кроме того, я выпускаю сборник лучших тем с 1977 по 2021, так что у меня забот хватает. Посмотрим, что будет дальше и надеюсь, что все придет в норму».

По словам Pearcy его уход в сольную карьеру стал скорее необходимостью, нежели предпочтением:

«Я всегда готов делать музыку с RATT, но если мой партнер не особо горит желанием, то я переключаюсь на сольное творчество. Все, что я пишу для себя или вообще пишу — я все думаю под RATT и ставлю их во главу угла. Если у меня есть ощущение, что это подходит для звучания RATT и все такое, то я тогда приношу в команду... Единственный партнер, который остался в команде, это Juan, но у него пока нет какого-то интереса к записи, поэтому я и переключился на сольник».

STEPHEN PEARCY Says JUAN CROUCIER 'Doesn't Think It's Important' For RATT To Release New Music





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