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*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
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Ratt

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BOBBY BLOTZER — о комментарии, что RATT круче MÖTLEY CRÜE: «Из мухи раздули слона»



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Bobby Blotzer завил, что внимание к его недавнему комментарию о том, что RATT «всегда были круче MÖTLEY CRÜE в музыкальном плане», было чересчур пристальным.

В новом интервью Artists On Record Starring ADIKA Live! Blotzer подробно остановился на своих комментариях и рассказал о возможности воссоединения классического состава RATT в честь выпуска лимитированного бокс-сета "The Atlantic Years: 1984-1991", посвящённого успешному периоду RATT, когда все пять их студийных альбомов были сертифицированы как золотые, платиновые или мультиплатиновые:

«Я дал интервью три недели назад и ответил на этот вопрос моему другу Трою Патрику Фарреллу — у него тоже есть подкаст — и он сразу же начал спрашивать меня: "Эй, а что насчёт MÖTLEY? А что насчёт этого?" Я имею в виду, не было вопросов типа: "Эй, чувак! Как дела, чувак? Как ты?" Обычно так это происходит во время обычного телефонного разговора.

Но в любом случае ответ на вопрос [о возможном воссоединении RATT] таков... Мы со Stephen'ом [Pearcy, вокалистом RATT] постоянно разговариваем по телефону. Мы пытаемся организовать воссоединение RATT уже два года... И я только что увидел интервью с ним. Я послал ему сообщение: "Чувак, зачем ты меня подставляешь? Что с тобой не так?" Потому что у него спрашивали: "Что ты думаешь о словах Bobby, что RATT круче MÖTLEY?" Я ответил на это, когда Трой задал вопрос: "Я разговаривал с [радиоведущим SiriusXM] Эдди Транком, и он сказал мне, что считает, что каталог RATT круче каталога MÖTLEY CRÜE". И я ответил: "Так и есть, на мой взгляд". И я уверен, что MÖTLEY говорили о нас то же самое. Но я уважаю их в определённой степени. То есть я определенно уважаю их карьеру. В смысле, как можно их не уважать? Так что из мухи раздули слона. А потом Stephen дал интервью и сказал: "Да, Bob пытается говорить о воссоединении. Удачи. А я ему: "Чувак, я разговаривал с тобой по телефону два дня назад, пытаясь выяснить, сколько мы заработали за последние два месяца"».




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