27 июл 2023



Басист RATT: «Если ты попадал в студию, это уже было огромным достижением»



Juan Croucier в недавней беседе рассказал о том, как ему и его товарищам по группе удалось пробиться на сцену Сансет Стрип в 1980-е годы, когда глэм-металлическое движение породило десятки групп на MTV:



«Что ж, интересны взаимоотношения, которые имели место в RATT. Я хорошо знаком с отношениями внутри групп, потому что я продюсировал и занимался звукозаписью многих коллективов в своей студии. Поэтому когда видишь, как другие группы работают в студии, начинаешь понимать то, что я считаю психологией группы.



У каждой группы есть некая форма групповой гармонии, которой она придерживается, или которой она подвержена, в зависимости от того, находитесь ли вы на стороне отдающего или принимающего. Так вот, в RATT произошла целая цепь событий, в результате которых сформировался состав, сделавший её очень грозным соперником для других команд. Мы были страстны, молоды, у нас была миссия, и нам было абсолютно нечего терять. Поэтому у нас было всё, чтобы выиграть. Интересно, что звукозаписывающие компании очень крепко держали индустрию, а концертные промоутеры были на втором плане. Не было никакого способа обойти это. Если перенестись в сегодняшний день, то это уже совсем другая индустрия. Сейчас гораздо больше категорий и подкатегорий стилей групп и музыки. В те времена были хард-рок, металл, поп-музыка, а потом, например, DeFranco Family — детский рок. Так что жанров было не так уж много, хотя, конечно, это с учётом панк-рока и новой волны. Но всё это развивалось. Так что это было очень интересное время, и в основном это касалось звукозаписи... Если ты попадал в студию, это само по себе было огромным достижением».







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