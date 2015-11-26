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Ratt

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13 ноя 2020 : 		 STEPHEN PEARCY: «Juan пока не хочет RATT»

19 окт 2020 : 		 Новый гитарист RATT работает над сольным материалом

13 окт 2020 : 		 RATT вернутся в 2021

24 июн 2020 : 		 Тур RATT, TOM KEIFER, SKID ROW и SLAUGHTER отменен

27 май 2020 : 		 Участники RATT работают над новым материалом

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16 апр 2020 : 		 RATT не нашли гитариста

28 мар 2020 : 		 Гитарист STEPHEN PEARCY о возможном приходе в RATT

11 мар 2020 : 		 RATT скоро наймут второго гитариста

19 фев 2020 : 		 CHRIS SANDERS уходит из RATT

30 янв 2020 : 		 Бокс-сет RATT выйдет весной

28 янв 2020 : 		 RATT в студии

16 янв 2020 : 		 Гитарист RATT: «Мы планируем выпустить несколько синглов»

25 дек 2019 : 		 STEPHEN PEARCY: «У меня есть песен 15 для RATT»

24 дек 2019 : 		 Видео с выступления RATT

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Видео с выступления RATT



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Видео с выступления RATT, которое состоялось в рамках Freedom Festival 26 июня на Arapahoe County Fairgrounds Event Center, Aurora, Colorado, доступно ниже.

Watch STEPHEN PEARCY Perform RATT Classics At Colorado

















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КомментарииСкрыть/показать 2 )

AlexTronenko


2 июл 2021, 10:55		это сольный концерт Пирси, а не концерт Ratt

CosmicBear


2 июл 2021, 13:29		На Леонтьева похож


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