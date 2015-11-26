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Видео с выступления RATT



Видео с выступления RATT, которое состоялось в рамках Freedom Festival 26 июня на Arapahoe County Fairgrounds Event Center, Aurora, Colorado, доступно ниже.







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