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RATT нашли гитариста



RATT воспользуются услугами Frankie Lindia в рамках летних выступлений в этом году. Он дебютировал с группой двадцать четвёртого июня в Lakes Jam, Brainerd, Minnesota.







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