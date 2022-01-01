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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 49
*Профессиональное видео с выступления SODOM 38
*Клип EUROPE набрал миллиард 26
*Новое видео KREATOR 12
*THE HALO EFFECT не стремились подражать IN FLAMES 11
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Ratt

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12 июн 2022 : 		 RATT должны были поехать в тур этим летом

5 май 2022 : 		 STEPHEN PEARCY — о классическом составе RATT

24 фев 2022 : 		 METALLICA и RATT на юбилейном выпуске Metal Massacre

14 янв 2022 : 		 JOHN CORABI — музыкантам RATT: «Оставьте своё эго за дверью и соберите классический состав»

2 янв 2022 : 		 STEPHEN PEARCY сомневается, что RATT попадут в ЗСРнР

24 дек 2021 : 		 STEPHEN PEARCY хотел бы вновь собрать классический состав RATT

23 авг 2021 : 		 STEPHEN PEARCY — о RATT

18 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH мог оказаться в RATT

27 июл 2021 : 		 Видео с выступления RATT

24 июл 2021 : 		 STEPHEN PEARCY готов к реюниону RATT

2 июл 2021 : 		 Видео с выступления RATT

1 июл 2021 : 		 Видео с выступления RATT

28 июн 2021 : 		 RATT нашли гитариста

16 фев 2021 : 		 RATT пока так и не нашли пятого

25 янв 2021 : 		 STEPHEN PEARCY хочет записать альбом RATT в классическом составе

13 ноя 2020 : 		 STEPHEN PEARCY: «Juan пока не хочет RATT»

19 окт 2020 : 		 Новый гитарист RATT работает над сольным материалом

13 окт 2020 : 		 RATT вернутся в 2021

24 июн 2020 : 		 Тур RATT, TOM KEIFER, SKID ROW и SLAUGHTER отменен

27 май 2020 : 		 Участники RATT работают над новым материалом

3 май 2020 : 		 До 2021 нового от RATT не ждите

23 апр 2020 : 		 Первые даты тура RATT, TOM KEIFER, SKID ROW и SLAUGHTER перенесены

16 апр 2020 : 		 RATT не нашли гитариста

28 мар 2020 : 		 Гитарист STEPHEN PEARCY о возможном приходе в RATT

11 мар 2020 : 		 RATT скоро наймут второго гитариста

19 фев 2020 : 		 CHRIS SANDERS уходит из RATT
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RATT должны были поехать в тур этим летом



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Stephen Pearcy почтил память гитариста Робина Кросби в 20-летие годовщины с его смерти:

«В день, когда мы отмечаем 20 лет со дня смерти Роббина, это все еще Ratt & Roll. У [музыки] есть жизнь... так что мы в хорошем смысле слова немного спотыкаемся. Он был важной частью группы. Я знал, что мы можем играть без него, но когда его не стало, я понял, что группе конец. Я знал, что мы можем продолжать играть с разными музыкантами, но я потерял настоящего, истинного партнера — движущую силу в этой машине. Поэтому я продолжаю заниматься сольным творчеством, потому что я могу писать то, что хочу, делать сольные записи и гастролировать, когда хочу и с кем хочу.

Мы должны были провести большой летний тур с RATT в этом году. Я был готов сделать это если оставшиеся в живых ребята [из классического состава] соберутся вместе. Но для них нет ни причин, ни необходимости заниматься подобными гастролями, поэтому я решил просто выступить сольно. И мне так лучше. Некоторые из этих ребят [в моей сольной группе] были со мной 18, 20 лет. Так что если вы хотите послушать Ratt & Roll, приходите на мои концерты!»




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