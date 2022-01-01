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RATT должны были поехать в тур этим летом



Stephen Pearcy почтил память гитариста Робина Кросби в 20-летие годовщины с его смерти:



«В день, когда мы отмечаем 20 лет со дня смерти Роббина, это все еще Ratt & Roll. У [музыки] есть жизнь... так что мы в хорошем смысле слова немного спотыкаемся. Он был важной частью группы. Я знал, что мы можем играть без него, но когда его не стало, я понял, что группе конец. Я знал, что мы можем продолжать играть с разными музыкантами, но я потерял настоящего, истинного партнера — движущую силу в этой машине. Поэтому я продолжаю заниматься сольным творчеством, потому что я могу писать то, что хочу, делать сольные записи и гастролировать, когда хочу и с кем хочу.



Мы должны были провести большой летний тур с RATT в этом году. Я был готов сделать это если оставшиеся в живых ребята [из классического состава] соберутся вместе. Но для них нет ни причин, ни необходимости заниматься подобными гастролями, поэтому я решил просто выступить сольно. И мне так лучше. Некоторые из этих ребят [в моей сольной группе] были со мной 18, 20 лет. Так что если вы хотите послушать Ratt & Roll, приходите на мои концерты!»







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