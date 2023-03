сегодня



Видео полного выступления RATT



Мультикамерная съемка полного выступления RATT, состоявшегося 15 июня 2017 года в Aura, Portland, Maine, доступна для просмотра ниже.



Сет-лист:



Intro

"Wanted Man"

"I'm Insane"

"Dangerous But Worth The Risk"

"Walkin' The Dog" (audio only)

"Way Cool Jr."

"You Think You're Tough"

"In Your Direction"

"Lovin' You's A Dirty Job" (audio only)

"Slip Of The Lip"

"Nobody Rides For Free"

"Lack Of Communication"

"Lay It Down"

"You're in Love"

"Body Talk"

"Back For More"

"Round And Round"







