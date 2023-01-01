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Ratt

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Видео полного выступления RATT



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Мультикамерная съемка полного выступления RATT, состоявшегося 15 июня 2017 года в Aura, Portland, Maine, доступна для просмотра ниже.

Сет-лист:

Intro
"Wanted Man"
"I'm Insane"
"Dangerous But Worth The Risk"
"Walkin' The Dog" (audio only)
"Way Cool Jr."
"You Think You're Tough"
"In Your Direction"
"Lovin' You's A Dirty Job" (audio only)
"Slip Of The Lip"
"Nobody Rides For Free"
"Lack Of Communication"
"Lay It Down"
"You're in Love"
"Body Talk"
"Back For More"
"Round And Round"

RATT - Multi-Cam Video Of Entire Back For More 2017 Show In Portland, Maine Featuring STEPHEN PEARCY, WARREN DEMARTINI And JUAN CROUCIER Streaming




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