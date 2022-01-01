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Ratt

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24 фев 2022 : 		 METALLICA и RATT на юбилейном выпуске Metal Massacre

14 янв 2022 : 		 JOHN CORABI — музыкантам RATT: «Оставьте своё эго за дверью и соберите классический состав»

2 янв 2022 : 		 STEPHEN PEARCY сомневается, что RATT попадут в ЗСРнР

24 дек 2021 : 		 STEPHEN PEARCY хотел бы вновь собрать классический состав RATT

23 авг 2021 : 		 STEPHEN PEARCY — о RATT

18 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH мог оказаться в RATT

27 июл 2021 : 		 Видео с выступления RATT

24 июл 2021 : 		 STEPHEN PEARCY готов к реюниону RATT

2 июл 2021 : 		 Видео с выступления RATT

1 июл 2021 : 		 Видео с выступления RATT

28 июн 2021 : 		 RATT нашли гитариста

16 фев 2021 : 		 RATT пока так и не нашли пятого

25 янв 2021 : 		 STEPHEN PEARCY хочет записать альбом RATT в классическом составе

13 ноя 2020 : 		 STEPHEN PEARCY: «Juan пока не хочет RATT»

19 окт 2020 : 		 Новый гитарист RATT работает над сольным материалом

13 окт 2020 : 		 RATT вернутся в 2021

24 июн 2020 : 		 Тур RATT, TOM KEIFER, SKID ROW и SLAUGHTER отменен

27 май 2020 : 		 Участники RATT работают над новым материалом

3 май 2020 : 		 До 2021 нового от RATT не ждите

23 апр 2020 : 		 Первые даты тура RATT, TOM KEIFER, SKID ROW и SLAUGHTER перенесены

16 апр 2020 : 		 RATT не нашли гитариста

28 мар 2020 : 		 Гитарист STEPHEN PEARCY о возможном приходе в RATT

11 мар 2020 : 		 RATT скоро наймут второго гитариста

19 фев 2020 : 		 CHRIS SANDERS уходит из RATT

30 янв 2020 : 		 Бокс-сет RATT выйдет весной

28 янв 2020 : 		 RATT в студии
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METALLICA и RATT на юбилейном выпуске Metal Massacre



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Metal Blade по случаю сорокалетия с момента выхода "Metal Massacre Volume One", 22 апреля выпустит специальное издание "Metal Massacre" тиражом 5 000 копий на черном виниле и 2 000 копий на прозрачном виниле (доступны на официальном сайте METALLICA).

Side One:

01. STEELER - "Cold Day In Hell"

02. BITCH - "Live For The Whip"

03. MALICE - "Captive Of Light"

04. RATT - "Tell The World"

05. AVATAR - "Octave"

Side Two:

01. BLACK 'N BLUE - "Chains Around Heaven"

02. CIRITH UNGOL - "Death Of The Sun"

03. DEMON FLIGHT - "Dead Of The Night"

04. PANDEMONIUM - "Fighting Backwards"

05. MALICE - "Kick You Down"

06. METALLICA - "Hit The Lights"

Early Recordings From METALLICA And RATT Featured On 'Metal Massacre Volume One' 40th-Anniversary Vinyl Reissue




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