сегодня



METALLICA и RATT на юбилейном выпуске Metal Massacre



Metal Blade по случаю сорокалетия с момента выхода "Metal Massacre Volume One", 22 апреля выпустит специальное издание "Metal Massacre" тиражом 5 000 копий на черном виниле и 2 000 копий на прозрачном виниле (доступны на официальном сайте METALLICA).



Side One:



01. STEELER - "Cold Day In Hell"



02. BITCH - "Live For The Whip"



03. MALICE - "Captive Of Light"



04. RATT - "Tell The World"



05. AVATAR - "Octave"



Side Two:



01. BLACK 'N BLUE - "Chains Around Heaven"



02. CIRITH UNGOL - "Death Of The Sun"



03. DEMON FLIGHT - "Dead Of The Night"



04. PANDEMONIUM - "Fighting Backwards"



05. MALICE - "Kick You Down"



06. METALLICA - "Hit The Lights"











+0 -0



просмотров: 235