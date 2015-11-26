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GEORGE LYNCH мог оказаться в RATT



GEORGE LYNCH в рамках недавнего интервью сказал, что в 2018 году мог оказаться в составе RATT:



«Мы обсуждали это. Но они хотели взять наёмника, который работал бы за не очень большую зарплату. А я не из таких. Я никогда не был наёмником. Если вам нужен я, я буду частью группы, я буду писать песни и буду неотъемлемой частью — одним из больших винтиков в колесе — но если вам нужен наёмник, я уверен, что вы можете найти кого-то более подходящего для этой задачи. И вот тут-то всё и развалилось. Парень, которого они взяли (очевидно, имеется в виду Jordan Ziff), — просто невероятен. Я играл с ним на концертах. Он просто охренительный».



В заключение Lynch сказал, что, по его мнению, он стал бы достойной заменой DeMartini, который недолго проработал в DOKKEN в начале 1990-х годов, когда Lynch ушёл из группы.



«Я думаю, это бы сработало, за исключением личностей и политики пребывания в этой группе, потому что они, вероятно, хуже, чем DOKKEN [когда дело доходит до внутренних] проблем. Так что это мне, вероятно, не понравилось бы, и я не хотел бы в этом участвовать. Но если бы это была абсолютно прозрачная ситуация, в которой не было бы драмы... В музыкальном плане я абсолютно уверен, что я бы подошёл. [У нас с Warren'ом] похожие стили, у нас схожие корни. Я понимаю, что он делает. Мы придерживаемся одного и того же звучания. Я думаю, это бы сработало. Всё было бы немного по-другому, но это было бы достойно».







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