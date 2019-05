сегодня



Видео с выступления RATT



RATT отыграли первое в 2019 году шоу на фестивале в Мексике — видео доступно ниже. В нынешний состав коллектива входят: Juan Croucier, along with drummer Pete Holmes (BLACK 'N BLUE) and guitarists Jordan Ziff (RAZER) и Chris Sanders (BRITNY FOX, KNIGHT FURY).











































