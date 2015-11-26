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Ratt

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6 июл 2018 : 		 Возможный состав RATT?

6 июл 2018 : 		 JIMMY DEGRASSO больше не в RATT

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5 июн 2017 : 		 RATT хотели бы что-то выпустить

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20 мар 2017 : 		 BOBBY BLOTZER's RATT отыграли первое шоу с новым вокалистом

16 мар 2017 : 		 STEPHEN PEARCY: «BOBBY BLOTZER не написал в RATT ни ноты»

13 мар 2017 : 		 Вокалист RATT о тяжбах за право на имя

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4 мар 2017 : 		 Концертное видео RATT 1983 года

23 фев 2017 : 		 Бывшему барабанщику RATT предстоит операция

16 фев 2017 : 		 JOSHUA ALAN ушел из BOBBY BLOTZER's RATT

14 фев 2017 : 		 BOBBY BLOTZER о борьбе с RATT: «Еще ничего не закончилось!»

13 фев 2017 : 		 RATT отыграли первый концерт в почти классическом составе

8 фев 2017 : 		 RATT планируют новую запись

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Видео с выступления RATT



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RATT отыграли первое в 2019 году шоу на фестивале в Мексике — видео доступно ниже. В нынешний состав коллектива входят: Juan Croucier, along with drummer Pete Holmes (BLACK 'N BLUE) and guitarists Jordan Ziff (RAZER) и Chris Sanders (BRITNY FOX, KNIGHT FURY).



Watch RATT Play First Show Of 2019 At DOMINATION MГ‰XICO Festival


















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