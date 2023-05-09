BOBBY BLOTZER: «RATT всегда были круче MÖTLEY CRÜE в музыкальном плане»

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все новости группы
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США
23 апр 2020 :
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Первые даты тура RATT, TOM KEIFER, SKID ROW и SLAUGHTER перенесены
16 апр 2020 :
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RATT не нашли гитариста
28 мар 2020 :
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Гитарист STEPHEN PEARCY о возможном приходе в RATT
11 мар 2020 :
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RATT скоро наймут второго гитариста
19 фев 2020 :
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CHRIS SANDERS уходит из RATT
30 янв 2020 :
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Бокс-сет RATT выйдет весной
28 янв 2020 :
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RATT в студии
16 янв 2020 :
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Гитарист RATT: «Мы планируем выпустить несколько синглов»
25 дек 2019 :
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STEPHEN PEARCY: «У меня есть песен 15 для RATT»
24 дек 2019 :
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Видео с выступления RATT
23 дек 2019 :
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Видео с выступления RATT
4 ноя 2019 :
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Видео с выступления RATT
28 окт 2019 :
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Видео с выступления RATT
17 сен 2019 :
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Видео с выступления RATT
15 июл 2019 :
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Видео с выступления RATT
5 июл 2019 :
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Видео с выступления RATT
13 июн 2019 :
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Видео с выступления RATT
15 май 2019 :
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Видео с выступления RATT
8 май 2019 :
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Видео с выступления RATT
19 окт 2018 :
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Видео с выступления RATT
11 окт 2018 :
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Видео с выступления RATT, на котором вокалист не попадал в ноты
16 июл 2018 :
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RATT выступили в новом составе
10 июл 2018 :
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Новый состав RATT дебютировал на сцене
6 июл 2018 :
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Возможный состав RATT?
6 июл 2018 :
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JIMMY DEGRASSO больше не в RATT
23 июн 2017 :
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Видео полного выступления RATT
5 июн 2017 :
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RATT хотели бы что-то выпустить
3 июн 2017 :
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Видео с выступления RATT
1 май 2017 :
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Видео с выступления RATT
30 апр 2017 :
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Видео с выступления RATT
20 мар 2017 :
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BOBBY BLOTZER's RATT отыграли первое шоу с новым вокалистом
16 мар 2017 :
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STEPHEN PEARCY: «BOBBY BLOTZER не написал в RATT ни ноты»
13 мар 2017 :
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Вокалист RATT о тяжбах за право на имя
10 мар 2017 :
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Новый вокалист BOBBY BLOTZER's RATT в действии
7 мар 2017 :
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BOBBY BLOTZER взял бывшего вокалиста QUIET RIOT в RATT
4 мар 2017 :
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Концертное видео RATT 1983 года
23 фев 2017 :
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Бывшему барабанщику RATT предстоит операция
16 фев 2017 :
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JOSHUA ALAN ушел из BOBBY BLOTZER's RATT
14 фев 2017 :
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BOBBY BLOTZER о борьбе с RATT: «Еще ничего не закончилось!»
13 фев 2017 :
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RATT отыграли первый концерт в почти классическом составе
8 фев 2017 :
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RATT планируют новую запись
5 фев 2017 :
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Суд отклонил запрос барабанщика RATT
31 янв 2017 :
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Барабанщик RATT продолжает борьбу за имя
31 янв 2017 :
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Вокалист RATT о новом барабанщике
31 янв 2017 :
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Вокалист JACK RUSSELL'S GREAT WHITE о ситуации в RATT
20 янв 2017 :
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Концертные видео RATT 89 и 90 года
17 янв 2017 :
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BOBBY BLOTZER: «Не ведитесь на имя RATT»
17 янв 2017 :
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Вокалист RATT о Bobby Blotzer'е: «Мы должны избавиться от этого рака»
12 янв 2017 :
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Профессиональное видео с выступления BLOTZER-Less RATT
31 дек 2016 :
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Концерт BOBBY BLOTZER's RATT был отменен
15 дек 2016 :
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DEMARTINI, PEARCY, CROUCIER работают над новым альбомом RATT
9 дек 2016 :
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Адвокат BLOTZER: DEMARTINI, PEARCY и CROUCIER не имеют права называть себя просто RATT
5 дек 2016 :
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Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT
2 дек 2016 :
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BOBBY BLOTZER о своей версии RATT: «Не верьте всему, что говорят»
30 ноя 2016 :
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DEMARTINI, PEARCY, CROUCIER вернули права на RATT
15 окт 2016 :
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Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT
11 окт 2016 :
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Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT
9 окт 2016 :
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Музыканты RATT выступили вместе
3 окт 2016 :
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Музыканты RATT выступили вместе
2 окт 2016 :
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Музыканты RATT выступили вместе
24 сен 2016 :
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Фото нового состава BOBBY BLOTZER's RATT
11 сен 2016 :
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Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT
15 авг 2016 :
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Новые участники BOBBY BLOTZER's RATT
13 авг 2016 :
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Басист SLASH в BOBBY BLOTZER's RATT
10 авг 2016 :
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ROBBIE CRANE ушел из BOBBY BLOTZER's RATT
10 авг 2016 :
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Лидер STRYPER критикует BOBBY BLOTZER
9 авг 2016 :
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BOBBY BLOTZER's RATT расстались с гитаристом
8 авг 2016 :
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BOBBY BLOTZER: «Наш вокалист лучше Pearcy на голову!»
5 авг 2016 :
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STEPHEN PEARCY о возможном реюнионе RATT
1 авг 2016 :
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RATT почти собрались вместе
28 июн 2016 :
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Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT
22 июн 2016 :
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Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT
31 май 2016 :
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Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT
2 май 2016 :
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Видео с выступления одной версии RATT
2 май 2016 :
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Видео с выступления другой версии RATT
29 апр 2016 :
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Видео с выступления RATT
10 апр 2016 :
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Музыканты RATT судятся друг с другом
6 апр 2016 :
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Видео с выступления RATT
1 мар 2016 :
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JUAN CROUCIER: «В RATT нет того, кто бы единственный выражал суть RATT»
1 мар 2016 :
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BOBBY BLOTZER's RATT сменили басиста
19 ноя 2015 :
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У RATT украли пластик
9 ноя 2015 :
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WARREN DEMARTINI и BOBBY BLOTZER продолжают выяснять, кто может выступать как RATT
8 ноя 2015 :
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Видео с выступления RATT
9 окт 2015 :
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Видео с выступления 'The Other Voice Of RATT'
7 окт 2015 :
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Гитарист RATT подал иск против барабанщика
3 окт 2015 :
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Видео с выступления 'The Other Voice Of RATT'
1 окт 2015 :
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BOBBY BLOTZER: «У меня есть права на тур RATT"
27 сен 2015 :
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Видео с выступления 'The Other Voice Of RATT'
26 сен 2015 :
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Гитарист RATT против тура
25 сен 2015 :
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RATT едут в тур
1 сен 2015 :
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Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT EXPERIENCE
11 авг 2015 :
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BOBBY BLOTZER критикует JUAN'а CROUCIER за использование логотипа RATT
5 авг 2015 :
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Басист RATT в RATT'S JUAN CROUCIER
29 июн 2015 :
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Видео с первого выступления RATT EXPERIENCE
9 апр 2015 :
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Барабанщик RATT о своём проекте RATT EXPERIENCE
16 фев 2015 :
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STEPHEN PEARCY: "Едва ли RATT когда-нибудь выпустят хотя бы еще один альбом"
30 апр 2014 :
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STEPHEN PEARCY готов записать еще один альбом RATT
30 апр 2014 :
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BOBBY BLOTZER об уходе из RATT вокалиста
25 апр 2014 :
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STEPHEN PEARCY ушел из RATT
23 окт 2013 :
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Профессиональное видео c выступления RATT
27 мар 2013 :
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Видео с выступления RATT
5 мар 2013 :
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Первые пять альбомов RATT выйдут в бокс-сете
13 июн 2012 :
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Участники RATT, CINDERELLA возродят ARCADE для нескольких выступлений
19 май 2012 :
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Басист JUAN CROUCIER надеется, что его сотрудничество с RATT будет долгим
14 май 2012 :
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Видео с выступления RATT
21 апр 2012 :
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JUAN CROUCIER присоединится к RATT?
26 мар 2012 :
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ROBBIE CRANE ушел из RATT
20 мар 2012 :
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RATT выпустят компиляцию ранее неопубликованных треков
28 янв 2012 :
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RATT планируют выпуск альбома летом
5 янв 2012 :
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Участники RATT сотрудничают с DAVE'ом GROHL'ом
25 дек 2011 :
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Умер басист из оригинального состава MICKEY RATT
19 окт 2011 :
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BOBBY BLOTZER заявил, что RATT «сочиняют новый материал»
4 окт 2011 :
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В продаже появятся новые вина от RATT и WARRANT
29 мар 2011 :
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Вокалист RATT выпускает два новых соуса
11 мар 2011 :
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Вокалист RATT начал запись
4 мар 2011 :
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RATT: "Никакой активности в 2011!"
22 ноя 2010 :
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Вокалист RATT отправится в студию для записи своего четвёртого сольного альбома
17 ноя 2010 :
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Новое видео RATT
21 авг 2010 :
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Специальное издание последнего альбома RATT
16 авг 2010 :
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Первый концертный альбом RATT
20 июл 2010 :
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Вокалист RATT полностью оправился после операции
9 июн 2010 :
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RATT подтвердили отмену европейского тура
29 апр 2010 :
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Барабанщик RATT желает Bret'у Michaels'у скорейшего выздоровления
15 апр 2010 :
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Новый альбом RATT доступен для прослушивания
7 апр 2010 :
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Песня RATT доступна для скачивания
23 мар 2010 :
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Новое видео RATT
18 мар 2010 :
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Новая песня RATT
5 фев 2010 :
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Трек-лист нового альбома RATT
4 фев 2010 :
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Обложка нового альбома RATT
1 фев 2010 :
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Сеплы нового сингла RATT
18 янв 2010 :
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Новый альбом RATT выйдет в апреле
24 дек 2009 :
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Новый сингл RATT выйдет в феврале
26 окт 2009 :
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RATT объявили название альбома
23 окт 2009 :
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Новый тизер RATT
17 сен 2009 :
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RATT завершили запись альбома
5 авг 2009 :
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RATT возобновят запись в этом месяце
16 июн 2009 :
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RATT начали запись нового альбома
8 июн 2009 :
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RATT приступят к записи альбома в июне
16 янв 2009 :
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RATT: "Новая запись задаст всем жару!"
3 окт 2008 :
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Фронтмен RATT рассказывает о новом проекте
20 июн 2007 :
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RATT: переиздания CD и DVD выйдут в июле
17 июн 2007 :
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Первая фотография RATT после воссоединения
22 июн 2002 :
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Ratt - умер гитарист.
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сегодня
BOBBY BLOTZER: «RATT всегда были круче MÖTLEY CRÜE в музыкальном плане»
В новом интервью подкасту "This That & The Other With Troy Patrick Farrell" барабанщика RATT Bobby Blotzer'a спросили, думает ли он, что классический состав группы воссоединится, чтобы отпраздновать предстоящий релиз BMG/Rhino Entertainment лимитированного бокс-сета "The Atlantic Years: 1984-1991", посвящённого успешному периоду RATT, когда все пять их студийных альбомов были сертифицированы как золотые, платиновые или мультиплатиновые. Он ответил:
«Это давний вопрос на миллион, не так ли? Я не знаю. Я всегда надеюсь, что это случится, чтобы не беспокоиться и спокойно спать. Кошмары о RATT, которые снились мне в течение восьми лет во время судебного процесса, были довольно тревожными. Сейчас стало лучше, потому что всё закончилось. Так что теперь, когда всё закончилось, все должны забыть об этом. Если мы можем устроить войну с Японией и потом продавать их чёртовы телевизоры 10, 15 лет спустя, я думаю, RATT могут подняться на сцену и тряхнуть стариной, заработать немного денег, сделать людей счастливыми, придут дети и так далее.
Мы беседуем. Мы со Stephen'ом [Pearcy, вокалистом RATT] постоянно говорим об этом. Мы пытаемся связаться с Warren'ом [DeMartini, гитаристом RATT]. В нашем углу ринга есть человек, который, надеюсь, будет работать с нами, для нас и с нами, на менеджерском уровне, и он связался с Warren'ом по телефону, чего мы не смогли сделать. Всё в порядке — если он не хочет говорить, пусть не говорит. Но я думаю, он знает, что мы со Stephen'ом хотим это сделать.
Есть некоторые сложности, и я не хочу говорить за Стивена, но ему и его партнёру, мистеру [Juan'у] Croucier'у [басисту RATT], нужно связать кое-какие концы, прежде чем это произойдёт... Сейчас всё слишком туманно, чтобы говорить об этом. Но это должно произойти. Если это не произойдёт с этим новым релизом... У нас были другие сборники лучших хитов— наверное, пять или шесть. Я не веду счёт; я просто смотрю, что написано в чеке, когда они приходят. Но это был самый большой. Так что было бы здорово, если бы мы это сделали. Я бы хотел, чтобы мы сделали это в следующем году. Очевидно, что сейчас уже поздно — скоро уже конец года. Слишком поздно организовывать тур, который обычно заказывается за год до этого, примерно в сентябре предыдущего года. В следующем году [будет] 40 лет со дня выхода дебютного альбома [RATT] "Out Of The Cellar', так что я надеюсь, что тогда мы сделаем это. Я чувствую, что это неизбежно, но... я не знаю. Думаю, все должны понять, что фэны хотят увидеть нас ещё раз во всей красе».
Bobby также затронул вопрос о том, что такие группы, как MÖTLEY CRÜE и JOURNEY, похоже, смогли оставить в стороне личные разногласия между своими участниками и продолжают гастролировать, выступая на аренах и стадионах по всему миру:
«RATT всегда были круче MÖTLEY CRÜE в музыкальном плане. Я думаю, они больше взаимодействовали с прессой — они ассоциировались с кинозвёздами, откровенным ceкcoм, убийствами и прочим фуфлом... Поэтому о них всегда писали в журналах. И знаете что? Они заслужили то, что имеют. Я не думаю, что они захотят бросить нам вызов, это точно».
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Мне кажется, невозможно записать в таком жанре слишком много крутой музыки, т.к. она сильно ограничена сама по себе. Для того, чтобы продолжать быть творчески успешными, нужно было удачно трансформировать свой саунд, развивать его. У обоих групп это не вышло, обе теперь легаси-акты, хотя Крю и значительно успешнее (Рэтт вообще типа не существует сейчас).