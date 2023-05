сегодня



BOBBY BLOTZER: «RATT всегда были круче MÖTLEY CRÜE в музыкальном плане»



В новом интервью подкасту "This That & The Other With Troy Patrick Farrell" барабанщика RATT Bobby Blotzer'a спросили, думает ли он, что классический состав группы воссоединится, чтобы отпраздновать предстоящий релиз BMG/Rhino Entertainment лимитированного бокс-сета "The Atlantic Years: 1984-1991", посвящённого успешному периоду RATT, когда все пять их студийных альбомов были сертифицированы как золотые, платиновые или мультиплатиновые. Он ответил:



«Это давний вопрос на миллион, не так ли? Я не знаю. Я всегда надеюсь, что это случится, чтобы не беспокоиться и спокойно спать. Кошмары о RATT, которые снились мне в течение восьми лет во время судебного процесса, были довольно тревожными. Сейчас стало лучше, потому что всё закончилось. Так что теперь, когда всё закончилось, все должны забыть об этом. Если мы можем устроить войну с Японией и потом продавать их чёртовы телевизоры 10, 15 лет спустя, я думаю, RATT могут подняться на сцену и тряхнуть стариной, заработать немного денег, сделать людей счастливыми, придут дети и так далее.



Мы беседуем. Мы со Stephen'ом [Pearcy, вокалистом RATT] постоянно говорим об этом. Мы пытаемся связаться с Warren'ом [DeMartini, гитаристом RATT]. В нашем углу ринга есть человек, который, надеюсь, будет работать с нами, для нас и с нами, на менеджерском уровне, и он связался с Warren'ом по телефону, чего мы не смогли сделать. Всё в порядке — если он не хочет говорить, пусть не говорит. Но я думаю, он знает, что мы со Stephen'ом хотим это сделать.



Есть некоторые сложности, и я не хочу говорить за Стивена, но ему и его партнёру, мистеру [Juan'у] Croucier'у [басисту RATT], нужно связать кое-какие концы, прежде чем это произойдёт... Сейчас всё слишком туманно, чтобы говорить об этом. Но это должно произойти. Если это не произойдёт с этим новым релизом... У нас были другие сборники лучших хитов— наверное, пять или шесть. Я не веду счёт; я просто смотрю, что написано в чеке, когда они приходят. Но это был самый большой. Так что было бы здорово, если бы мы это сделали. Я бы хотел, чтобы мы сделали это в следующем году. Очевидно, что сейчас уже поздно — скоро уже конец года. Слишком поздно организовывать тур, который обычно заказывается за год до этого, примерно в сентябре предыдущего года. В следующем году [будет] 40 лет со дня выхода дебютного альбома [RATT] "Out Of The Cellar', так что я надеюсь, что тогда мы сделаем это. Я чувствую, что это неизбежно, но... я не знаю. Думаю, все должны понять, что фэны хотят увидеть нас ещё раз во всей красе».



Bobby также затронул вопрос о том, что такие группы, как MÖTLEY CRÜE и JOURNEY, похоже, смогли оставить в стороне личные разногласия между своими участниками и продолжают гастролировать, выступая на аренах и стадионах по всему миру:



«RATT всегда были круче MÖTLEY CRÜE в музыкальном плане. Я думаю, они больше взаимодействовали с прессой — они ассоциировались с кинозвёздами, откровенным ceкcoм, убийствами и прочим фуфлом... Поэтому о них всегда писали в журналах. И знаете что? Они заслужили то, что имеют. Я не думаю, что они захотят бросить нам вызов, это точно».







