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*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
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Ratt

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BOBBY BLOTZER: «RATT всегда были круче MÖTLEY CRÜE в музыкальном плане»



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В новом интервью подкасту "This That & The Other With Troy Patrick Farrell" барабанщика RATT Bobby Blotzer'a спросили, думает ли он, что классический состав группы воссоединится, чтобы отпраздновать предстоящий релиз BMG/Rhino Entertainment лимитированного бокс-сета "The Atlantic Years: 1984-1991", посвящённого успешному периоду RATT, когда все пять их студийных альбомов были сертифицированы как золотые, платиновые или мультиплатиновые. Он ответил:

«Это давний вопрос на миллион, не так ли? Я не знаю. Я всегда надеюсь, что это случится, чтобы не беспокоиться и спокойно спать. Кошмары о RATT, которые снились мне в течение восьми лет во время судебного процесса, были довольно тревожными. Сейчас стало лучше, потому что всё закончилось. Так что теперь, когда всё закончилось, все должны забыть об этом. Если мы можем устроить войну с Японией и потом продавать их чёртовы телевизоры 10, 15 лет спустя, я думаю, RATT могут подняться на сцену и тряхнуть стариной, заработать немного денег, сделать людей счастливыми, придут дети и так далее.

Мы беседуем. Мы со Stephen'ом [Pearcy, вокалистом RATT] постоянно говорим об этом. Мы пытаемся связаться с Warren'ом [DeMartini, гитаристом RATT]. В нашем углу ринга есть человек, который, надеюсь, будет работать с нами, для нас и с нами, на менеджерском уровне, и он связался с Warren'ом по телефону, чего мы не смогли сделать. Всё в порядке — если он не хочет говорить, пусть не говорит. Но я думаю, он знает, что мы со Stephen'ом хотим это сделать.

Есть некоторые сложности, и я не хочу говорить за Стивена, но ему и его партнёру, мистеру [Juan'у] Croucier'у [басисту RATT], нужно связать кое-какие концы, прежде чем это произойдёт... Сейчас всё слишком туманно, чтобы говорить об этом. Но это должно произойти. Если это не произойдёт с этим новым релизом... У нас были другие сборники лучших хитов— наверное, пять или шесть. Я не веду счёт; я просто смотрю, что написано в чеке, когда они приходят. Но это был самый большой. Так что было бы здорово, если бы мы это сделали. Я бы хотел, чтобы мы сделали это в следующем году. Очевидно, что сейчас уже поздно — скоро уже конец года. Слишком поздно организовывать тур, который обычно заказывается за год до этого, примерно в сентябре предыдущего года. В следующем году [будет] 40 лет со дня выхода дебютного альбома [RATT] "Out Of The Cellar', так что я надеюсь, что тогда мы сделаем это. Я чувствую, что это неизбежно, но... я не знаю. Думаю, все должны понять, что фэны хотят увидеть нас ещё раз во всей красе».

Bobby также затронул вопрос о том, что такие группы, как MÖTLEY CRÜE и JOURNEY, похоже, смогли оставить в стороне личные разногласия между своими участниками и продолжают гастролировать, выступая на аренах и стадионах по всему миру:

«RATT всегда были круче MÖTLEY CRÜE в музыкальном плане. Я думаю, они больше взаимодействовали с прессой — они ассоциировались с кинозвёздами, откровенным ceкcoм, убийствами и прочим фуфлом... Поэтому о них всегда писали в журналах. И знаете что? Они заслужили то, что имеют. Я не думаю, что они захотят бросить нам вызов, это точно».




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9 май 2023
B
BasterBaster
Что то, что другое вторичный шлак, с одним лишь отличием - у М.Крю есть "Доктор Фил Гуд" уж не знаю кто им этот хит написал, но написан он как раз тогда когда стало модным сотрудничать со сторонними авторами особенно у всей этой поп-глэм тусовки кисс, бон джови, аэросмит, ратт и т.д. Дезмонд Чайлд весь конец 80х вытягивал на своих хитах всю эту исписавшуюся братию, пока гранж не пришел) А таких как Дезмонд "гоуст райтеров", но калибром поменьше было не один и не два.
9 май 2023
o
olly71
я как совершенно не фанат глема у Мотли могу вспомнить штук пять реально хитов у Ратт больше одной не могу . Всегда удивлялся как группа ( Ратт ) с таким безголосым певцов и без явных хитов могла добиться такой популярности ?
9 май 2023
J
Jack of Diamonds
Мотли никогда не нравились, а вот Ратт до детонатора включая - хороши
9 май 2023
F
Family Ghost
Ну Рэтт музыкально правда пожирнее были на своем пике, за счет более технически крепких музыкантов. Хотя суммарно что у тех, что у других в 80х было ровно по 2 безоговорочно мощных альбома - у Крю крепкий металлический 83 и сочный глэмовый 89, у Рэтт - разудалые первые два (ну и первая половина третьего). На остальных альбомах типа по 1-2 действительно достойных песни.
Мне кажется, невозможно записать в таком жанре слишком много крутой музыки, т.к. она сильно ограничена сама по себе. Для того, чтобы продолжать быть творчески успешными, нужно было удачно трансформировать свой саунд, развивать его. У обоих групп это не вышло, обе теперь легаси-акты, хотя Крю и значительно успешнее (Рэтт вообще типа не существует сейчас).

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