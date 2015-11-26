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*K.K. DOWNING: «Многие так и не поняли "Nostradamus"» 20
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Ratt

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24 июн 2020 : 		 Тур RATT, TOM KEIFER, SKID ROW и SLAUGHTER отменен

27 май 2020 : 		 Участники RATT работают над новым материалом

3 май 2020 : 		 До 2021 нового от RATT не ждите

23 апр 2020 : 		 Первые даты тура RATT, TOM KEIFER, SKID ROW и SLAUGHTER перенесены

16 апр 2020 : 		 RATT не нашли гитариста

28 мар 2020 : 		 Гитарист STEPHEN PEARCY о возможном приходе в RATT

11 мар 2020 : 		 RATT скоро наймут второго гитариста

19 фев 2020 : 		 CHRIS SANDERS уходит из RATT

30 янв 2020 : 		 Бокс-сет RATT выйдет весной

28 янв 2020 : 		 RATT в студии

16 янв 2020 : 		 Гитарист RATT: «Мы планируем выпустить несколько синглов»

25 дек 2019 : 		 STEPHEN PEARCY: «У меня есть песен 15 для RATT»

24 дек 2019 : 		 Видео с выступления RATT

23 дек 2019 : 		 Видео с выступления RATT

4 ноя 2019 : 		 Видео с выступления RATT

28 окт 2019 : 		 Видео с выступления RATT

17 сен 2019 : 		 Видео с выступления RATT

15 июл 2019 : 		 Видео с выступления RATT

5 июл 2019 : 		 Видео с выступления RATT

13 июн 2019 : 		 Видео с выступления RATT

15 май 2019 : 		 Видео с выступления RATT

8 май 2019 : 		 Видео с выступления RATT

19 окт 2018 : 		 Видео с выступления RATT

11 окт 2018 : 		 Видео с выступления RATT, на котором вокалист не попадал в ноты

16 июл 2018 : 		 RATT выступили в новом составе

10 июл 2018 : 		 Новый состав RATT дебютировал на сцене
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|||| сегодня

Тур RATT, TOM KEIFER, SKID ROW и SLAUGHTER отменен



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Ранее анонсированный на это лето "The Big Rock Summer Tour" — в нём должны были принимать участие RATT, Tom Keifer, SKID ROW и SLAUGHTER — отменён из-за COVID-19.

«"The Big Rock Summer Tour" не состоится в ранее намеченные даты летом и осенью. Стоимость билетов будет автоматически возвращаться в местах покупки билетов. Спасибо за понимание».




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Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

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