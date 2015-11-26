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Тур RATT , TOM KEIFER, SKID ROW и SLAUGHTER отменен



Ранее анонсированный на это лето "The Big Rock Summer Tour" — в нём должны были принимать участие RATT, Tom Keifer, SKID ROW и SLAUGHTER — отменён из-за COVID-19.



«"The Big Rock Summer Tour" не состоится в ранее намеченные даты летом и осенью. Стоимость билетов будет автоматически возвращаться в местах покупки билетов. Спасибо за понимание».







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