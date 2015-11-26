23 авг 2021



STEPHEN PEARCY — о RATT



STEPHEN PEARCY в ответ на вопрос о возможности воссоединения классического состава RATT сказал следующее:



«Слушайте, у всех были свои проблемы — у всех. Это не я был против кого-то. У нас у всех были свои сложности, как и у большинства групп. Только так и можно долго просуществовать. Мы всегда собирались, потому что главной была музыка. И это моя основная забота.



Группы, которые просуществовали столь долгое время, — и спасибо Богу за это, потому что есть группы, которые никогда не получали внимания в 80-х, которые сейчас получают больше эфира и внимания, чем когда-либо прежде...



Мы не самая неблагополучная [группа] в этом плане. Я скажу вам, что есть команды, которые не разговаривают друг с другом; они просто выходят на сцену, чтобы заняться делом. В музыкальном бизнесе всё ещё есть бизнес, если вы хотите, чтобы он был.



Дело не только в Bob'е — у всех нас были свои трудности. Я имею в виду, что так всё и происходит. Вы были братьями в течение стольких лет, вы злитесь друг на друга, и может случиться всякое дерьмо. Но я сказал, что не вижу смысла записывать альбом RATT, если на нём не будет всех оригинальных участников; нет никакого смысла. Я могу просто писать песни и делать то, что я делаю, потому что это доставляет мне удовольствие. Я могу делать это, когда захочу».



На вопрос, когда в последний раз он разговаривал с бывшим гитаристом RATT Warren'ом DeMartini, Stephen ответил:



«Эмм... Опосредованно, наверное, пару недель назад».



После чего он уточнил, что не общался с ним по электронной почте, но они общались «через источники»:



«Скажем так: Все говорят о воссоединении и прочем. Эй, послушайте, жизнь коротка. Я могу сидеть и ничего не делать, но я не такой человек, будь то музыкальный бизнес или что-то ещё. Я просто двигаюсь вперёд. Если что-то произойдёт с оригинальными участниками, это будет здорово. Если нет, то такова жизнь».







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