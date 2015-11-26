2 янв 2022



STEPHEN PEARCY сомневается, что RATT попадут в ЗСРнР



STEPHEN PEARCY в рамках недавнего интервью спросили, считает ли он, что RATT в один прекрасный момент попадут в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«Я сомневаюсь, что это когда-нибудь произойдет. К сожалению, все упирается в политику.



Я посмотрел последний "Зал славы рок-н-ролла". Это просто кусок дерьма.



Некоторые люди заслуживают быть там, а некоторые — нет. Я имею в виду, там есть люди из 50-х, 60-х, 70-х... Давайте, народ. Надеюсь, вам не наплевать. Некоторые люди из 80-х тоже должны там быть — однозначно. Но не то, что связано с политикой... ну, знаете, "это такая группа волосатиков" и все такое».







</div>





+0 -0



просмотров: 222

