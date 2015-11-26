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Ratt

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2 янв 2022 : 		 STEPHEN PEARCY сомневается, что RATT попадут в ЗСРнР

24 дек 2021 : 		 STEPHEN PEARCY хотел бы вновь собрать классический состав RATT

23 авг 2021 : 		 STEPHEN PEARCY — о RATT

18 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH мог оказаться в RATT

27 июл 2021 : 		 Видео с выступления RATT

24 июл 2021 : 		 STEPHEN PEARCY готов к реюниону RATT

2 июл 2021 : 		 Видео с выступления RATT

1 июл 2021 : 		 Видео с выступления RATT

28 июн 2021 : 		 RATT нашли гитариста

16 фев 2021 : 		 RATT пока так и не нашли пятого

25 янв 2021 : 		 STEPHEN PEARCY хочет записать альбом RATT в классическом составе

13 ноя 2020 : 		 STEPHEN PEARCY: «Juan пока не хочет RATT»

19 окт 2020 : 		 Новый гитарист RATT работает над сольным материалом

13 окт 2020 : 		 RATT вернутся в 2021

24 июн 2020 : 		 Тур RATT, TOM KEIFER, SKID ROW и SLAUGHTER отменен

27 май 2020 : 		 Участники RATT работают над новым материалом

3 май 2020 : 		 До 2021 нового от RATT не ждите

23 апр 2020 : 		 Первые даты тура RATT, TOM KEIFER, SKID ROW и SLAUGHTER перенесены

16 апр 2020 : 		 RATT не нашли гитариста

28 мар 2020 : 		 Гитарист STEPHEN PEARCY о возможном приходе в RATT

11 мар 2020 : 		 RATT скоро наймут второго гитариста

19 фев 2020 : 		 CHRIS SANDERS уходит из RATT

30 янв 2020 : 		 Бокс-сет RATT выйдет весной

28 янв 2020 : 		 RATT в студии

16 янв 2020 : 		 Гитарист RATT: «Мы планируем выпустить несколько синглов»

25 дек 2019 : 		 STEPHEN PEARCY: «У меня есть песен 15 для RATT»
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|||| 2 янв 2022

STEPHEN PEARCY сомневается, что RATT попадут в ЗСРнР



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STEPHEN PEARCY в рамках недавнего интервью спросили, считает ли он, что RATT в один прекрасный момент попадут в Зал Славы Рок-н-Ролла:

«Я сомневаюсь, что это когда-нибудь произойдет. К сожалению, все упирается в политику.

Я посмотрел последний "Зал славы рок-н-ролла". Это просто кусок дерьма.

Некоторые люди заслуживают быть там, а некоторые — нет. Я имею в виду, там есть люди из 50-х, 60-х, 70-х... Давайте, народ. Надеюсь, вам не наплевать. Некоторые люди из 80-х тоже должны там быть — однозначно. Но не то, что связано с политикой... ну, знаете, "это такая группа волосатиков" и все такое».

STEPHEN PEARCY Doubts RATT Will Ever Get Inducted Into ROCK AND ROLL HALL OF FAME





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