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Ratt

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STEPHEN PEARCY — о классическом составе RATT



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STEPHEN PEARCY в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" в очередной раз ответил о перспективах воссоединения классического состава RATT:

«Что ж, я немного расскажу вам об этом. Нам всем была предоставлена возможность. Помимо того, что это прибыльное дело, это было бы потрясающе.

Я к тому, что я не стану записывать ещё одну пластинку RATT, если в ней не будем участвовать все мы. Нет никаких причин сделать это, чтобы всё звучало как RATT, не получится. Мы были близки к этому. И люди, я думаю, немного разозлились на меня за то, что я сказал это про [альбом 2010 года] "Infestation", что я на самом деле не думал, что мы удачно сработали. В основном мы с Warren'ом [DeMartini, гитара] занимались этой записью, но [Carlos] Cavazo [гитара] тоже принимал участие.

Как по мне, вы можете наклеить на него этикетку, но это не будет RATT. Это можно определить по гитарам и по любому звучанию. Мы не достигли этого. И ещё это было связано... Мышление, царившее у всех нас в то время, было не таким уж единым при записи этой пластинки. Но мы сделали всё, что могли. Так что всем, кто раздражается по поводу "Infestation", я могу заявить, что люблю эту пластинку... Но если вы наклеиваете на неё этот ярлык, это ещё не значит, что это RATT».

На просьбу объяснить фанатам, почему не может произойти воссоединение классического состава RATT, он ответил:

«Послушай, если грёбаные компоненты не работают, я не собираюсь выходить на сцену со сломанными деталями, не собираюсь вводить в заблуждение свою или нашу аудиторию и отрывать их от истинного наследия группы. Я не хочу показаться неуважительным, у нас были отличные музыканты в группе на протяжении многих лет, отличные люди, и всё такое прочее, но бизнес в сторонке... У нас тут всё правильно. У нас четверо оригинальных парней. Я не хочу говорить: "Эй, ребята. Давайте. Неважно. Если это случится, то это случится. Мне плевать. И я могу выйти [со своей сольной группой] и выдать результат. Потому что бывает немного сложновато с различными гитаристами — вот тут-то и возникает это "никакого неуважения" — разные гитаристы, разные барабанщики, разные басисты. Ну святые угодники! Это должно прекратиться. И я подумал: "Просто остановись на секунду, чувак". А потом нам неожиданно предоставилась такая возможность: "Вау. Может быть, это... Ради шуток и приколов ребята могли бы попробовать, к тому же это выгодно". Но ничего не вышло. И вот тогда ты должен просто оставить всё как есть — оставить всё как есть. Извини. Но такова жизнь, мужик».

На вопрос о том, существует ли «недостаток общения» между участниками классического состава RATT, Stephen сказал:

«Чего-то не хватает, но это не имеет никакого отношения... Если это связано с бизнесом, то я за. Если это связано с: "Эй, у тебя всё в порядке, и ты просто хочешь расслабиться и наслаждаться своей жизнью или тем наследием, которое у тебя есть", что ж, это тоже прекрасно. Так что у меня нет никаких проблем в любом случае. Я продолжаю жить и двигаться вперёд».

Когда ведущий спросил у Pearcy, справедливо ли говорить, что некоторые участники классического состава RATT просто «завязали» и больше не хотят выступать с группой, он сказал:

«Возможно, так и есть. Я могу дать только свою собственную оценку ситуации. Когда ты звонишь по телефону и тебе не отвечают, — и я не буду говорить, кто или что, или где, или когда, или почему — к чёрту. Мне всё равно. Мы все живы. Мы все здоровы. Нам всем хорошо. Я не знаю. Я надеюсь, что всё в порядке. Но я просто устал от людей, которые приходят и уходят, и "это RATT" и "это не RATT". Потому что у нас совершенно новая аудитория — каждый день столько молодых людей — и они видят эту вывеску или видят этот бренд и думают: "О, это те пять парней с блондином, и это парни Warren'а DeMartini", а потом ты приезжаешь и думаешь: "Какого хрена? Это тот самый певец". Так что я просто немного отстранился. И никто не виноват, просто так сложились обстоятельства. Тур не состоялся из-за COVID, этого, того. И я подумал: "У меня нет времени для этого", чтобы начать всё заново, повторить или сделать что-то. Пусть будет так. Оценивайте всё, что можете. Но мне нравится, что представилась такая возможность. И давайте надеяться. Потому что я не позволю записать ещё один альбом RATT, если в нём не будем участвовать все мы, так что, вероятно, вы никогда его не услышите. Всё, что я могу сделать, это предоставить вам некоторые архивы, что и произойдёт довольно скоро».



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