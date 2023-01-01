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*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
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Ratt

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STEPHEN PEARCY — о классическом составе RATT: «Может, нам суждено было быть всего десять лет»



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STEPHEN PEARCY в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, как наследие RATT влияет на тот материал, что он выпускает сольно:

«Сейчас я нахожусь в студии и занимаюсь мастерингом и сведением своей пластинки под названием "Legacy", которая представляет собой сборник материалов о [моей группе до RATT] MICKEY RATT, о том дне, когда я начал писать свою первую песню, и о последней песне, которую я написал с [гитаристом RATT] Warren'ом DeMartini и Роббином Кросби. Это заняло много времени.

С моей точки зрения, так даже лучше [он имеет в виду неспособность RATT остаться вместе]. Потому что я был склонен поместить все яйца, так сказать, в корзину RATT, а группа просто не развивалась. Это не те же самые ребята 40 лет спустя. Я понимаю — кто-то хочет этим заниматься, кто-то не хочет, а кому-то просто всё равно. Я не знаю. Но мне всегда не всё равно.

Что бы я ни делал, что бы я ни писал, это будет звучать как я, а это звучит как RATT. Я не могу уйти от этого, и это в какой-то степени даже счастье. Но мне нравится делать то, чем я занимаюсь. Потому что я склонен делать шаг назад, а это не очень хорошо для бренда RATT. Я двигаюсь, занимаюсь своими делами, а потом, окей, появляется что-то, связанное с RATT. Я больше не совершаю таких поворотов направо и налево. Я к тому, что мы сделали то, что сделали. Я доволен этим. Может быть, мы должны были просуществовать всего 10 лет, знаете, столько было отмерено. Это было важное десятилетие, так что я могу с этим смириться. Я думаю, это здорово.

Я могу позволить себе гораздо больше, когда сочиняю, записываю и занимаюсь сольным творчеством. Я получаю от этого больше удовольствия — гораздо больше. Потому что без Роббина группа двигалась в другом направлении с оригинальными ребятами. Если бы мы собрались в одной комнате и попытались сочинить песни с оригинальными участниками — мы это уже проходили, и результат не гарантирует хитов, потому что мы написали свои собственные песни, которые стали хитами. И я бы предпочёл просто оставить всё как есть. Всё возвращается к Роббину и к тому, что мы в действительности создали, и в этом сила недавно вышедшего бокс-сета "The Atlantic Years: 1984-1991". Это именно то, что нужно: я о пяти альбомах, ставших платиновыми подряд. Нам очень повезло.

Поэтому, когда я выхожу на сцену и сталкиваюсь с фанатами RATT, которые возвращают меня в 80-е годы и выглядят так, как будто они из 80-х, это очень приятно. Они хорошо проводят время, а я слежу за тем, чтобы они хорошо проводили время».




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