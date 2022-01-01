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Ratt

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STEPHEN PEARCY сожалеет, что так и не выступил с оригинальным составом RATT



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Stephen Pearcy в рамках визита в программу "Trunk Nation With Eddie Trunk" вновь ответил на вопрос о том, почему решил сосредоточиться на сольной карьере, а не на RATT:

«Я бы предпочёл [играть со своей сольной группой], чем с брендом, кавер-группой, назовём это так. Я не не хочу быть неуважительным, но послушайте, в составе нет Warren'а [DeMartini, гитарист RATT]; он предпочитает оттягиваться, и это прекрасно. И Bob [барабанщик RATT Bobby Blotzer] — все, кроме меня, довольно расслаблены. Так что я просто занимаюсь своими делами».

На вопрос о том, каковы отношения между ним и другими участниками классического состава RATT, Pearcy ответил:

«Это всё бизнес по большей части. В лагере RATT, к сожалению, нет никакого интереса к бизнесу, и это прискорбно. Но именно поэтому я и занимаюсь своим делом. Я время от времени общаюсь с Бобом. Вот и всё. А Warren, я полагаю, предпочитает просто быть в стороне. И это нормально».

Pearcy признал, что «было бы здорово, если бы мы все собрались» и воссоединились со всеми оставшимися участниками классического состава RATT, но он отметил, что «этого не произойдёт»:

«Всё дело в огромном эго. Что делать? Я не знаю. Вообще-то мне плевать. С этого всё начинается и на этом всё закончится, и это касается меня. Я просто занимаюсь своими делами».

На вопрос о том, отказался ли он от идеи воссоединения классического состава RATT, он ответил:

«Послушайте, я предпочитаю выступать со своей сольной группой, чем играть с группой RATT, в которой только я и басист RATT. Это не то, чем были RATT. RATT — это Robbin Crosby [гитара], Pearcy, DeMartini, Bobby и Juan. И пусть будет так. И я бы предпочёл придать немного целостности группе, потому что это была отличная рок-группа, и просто продолжать делать то, что я делаю. Невозможно гонять мёртвую лошадь или пытаться запудрить людям мозги.

Послушайте, как я уже сказал, в этом нет ничего предосудительного — у нас было много великих музыкантов, которые приходили и уходили. Вот в чём проблема — у нас были люди, которые приходили и уходили, приходили и уходили. RATT — не эти люди. RATT — это пять оригинальных парней. И никакого презрения. Люди хотят расслабиться — отлично. Я не хочу. И вот в чём дело».

На вопрос о том, не жалеет ли он о том, что выступал под именем RATT только с участием себя и Juan'a из классического состава группы, он ответил:

«Пожалуй, да. Потому что это не то же самое. Я не люблю заниматься ерундой. Хочешь послушать песни? Я их написал. Приходите посмотреть, как я их играю. Я их спел. Может, кто-то другой помог их переложить или добавил текст. Я не знаю. Это всё одно и то же».




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