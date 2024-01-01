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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 37
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 22
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*Новая песня SIX FEET UNDER 15
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Ratt

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18 мар 2024 : 		 WARREN DeMARTINI исполнил классику RATT

27 июл 2023 : 		 Басист RATT: «Если ты попадал в студию, это уже было огромным достижением»

14 июл 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о классическом составе RATT: «Может, нам суждено было быть всего десять лет»

24 июн 2023 : 		 Басист RATT: «Мы были крутой концертной группой»

10 июн 2023 : 		 RATT и еще пара групп стояли у истоков сцены Sunset Strip

23 май 2023 : 		 BOBBY BLOTZER — о комментарии, что RATT круче MÖTLEY CRÜE: «Из мухи раздули слона»

22 май 2023 : 		 BOBBY BLOTZER — о комментарии, что RATT круче MÖTLEY CRÜE: «Из мухи раздули слона»

9 май 2023 : 		 BOBBY BLOTZER: «RATT всегда были круче MÖTLEY CRÜE в музыкальном плане»

10 апр 2023 : 		 Бокс-сет RATT выйдет летом

14 мар 2023 : 		 Видео полного выступления RATT

6 сен 2022 : 		 RATT заслуживают собраться хотя бы однажды

6 сен 2022 : 		 STEPHEN PEARCY сожалеет, что так и не выступил с оригинальным составом RATT

12 июн 2022 : 		 RATT должны были поехать в тур этим летом

5 май 2022 : 		 STEPHEN PEARCY — о классическом составе RATT

24 фев 2022 : 		 METALLICA и RATT на юбилейном выпуске Metal Massacre

14 янв 2022 : 		 JOHN CORABI — музыкантам RATT: «Оставьте своё эго за дверью и соберите классический состав»

2 янв 2022 : 		 STEPHEN PEARCY сомневается, что RATT попадут в ЗСРнР

24 дек 2021 : 		 STEPHEN PEARCY хотел бы вновь собрать классический состав RATT

23 авг 2021 : 		 STEPHEN PEARCY — о RATT

18 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH мог оказаться в RATT

27 июл 2021 : 		 Видео с выступления RATT

24 июл 2021 : 		 STEPHEN PEARCY готов к реюниону RATT

2 июл 2021 : 		 Видео с выступления RATT

1 июл 2021 : 		 Видео с выступления RATT

28 июн 2021 : 		 RATT нашли гитариста

16 фев 2021 : 		 RATT пока так и не нашли пятого
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|||| 18 мар 2024

WARREN DeMARTINI исполнил классику RATT



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WARREN DeMARTINI исполнил классику RATT в рамках Rock 'N' Roll Fantasy Camp — видео доступно ниже.

WARREN DeMARTINI Performs RATT Classics At Rock 'N' Roll Fantasy Camp (Video)




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