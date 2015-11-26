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Ratt

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JOHN CORABI — музыкантам RATT: «Оставьте своё эго за дверью и соберите классический состав»



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JOHN CORABI в рамках недавнего интервью рассказал о своём опыте выступления в составе RATT, которое пришлось на 2001–2008 годы:

«В течение восьми лет, что я был в группе, даже когда там был Jizzy [Pearl] [вокалистом], RATT постоянно препирались и боролись внутри... Итак, в начале это были только Warren [DeMartini, гитара] и Bobby [Blotzer, барабаны]. И Warren говорил: "Bobby, ты играешь песни слишком быстро". А Bobby отвечал: "Ты играешь их слишком медленно". И они повторяли это снова и снова. А в это время мы с командой — Craig'ом, Robbie [Crane'ом, тогдашним басистом] и Jizzy — шли за сэндвичем, шли домой, готовили торт Bundt, буквально брились, срали и принимали душ, а потом возвращались, а они всё ещё спорили о темпе песен. Ну, а потом, шесть или семь лет спустя, в группу пришёл Stephen [Pearcy, вокалист RATT], и всё было по-прежнему. Не хочу прозвучать уничижительно, но это всегда было соревнованием между оригинальными участниками.

Мы провели последний тур со Stephen'ом. Одно из последних шоу мы дали в House Of Blues в Лос-Анджелесе, и нам предложили контракт на запись. Я прилетел обратно в Нэшвилл, и у меня случился... Не хочу говорить о приступе паники, но я просто сидел там и думал: "О чёрт. Они хотят, чтобы мы уехали куда-то на три месяца и жили вместе, сочиняли вместе и записывали новый альбом". И я понял: "Эти парни не могут провести ни одной репетиции без желания убить друг друга. Я не могу на это пойти". Так что я позвонил им по телефону и сказал: "Да, я ухожу". И они были в шоке. Они такие: "Чувак, мы только что заключили контракт на запись". А я такой: "Да, я знаю. Но я всё равно вне игры. Неважно". И как оказалось, они препирались и ругались друг с другом всё это время.

Я люблю Warren'а, но отдельно. Я люблю Bobby, но отдельно. Я люблю Stephen'а, но отдельно. Я даже люблю Juan'a [Croucier'a, басиста RATT], но тоже отдельно. Я знаю всех этих ребят. Но пока они не поймут, что сейчас уже не 1985-й год и не 1987-й... Фанаты хотели бы видеть оригинальных ребят, которые делают своё дело, выходят на сцену и исполняют песни, на которых все выросли. И оставьте своё эго за дверью, ребята. Это не имеет значения. Это не только Stephen, это не только Warren, это не только Bobby, это не только Juan — это RATT. Разберитесь с этим. Придумайте, как заставить это работать, как MÖTLEY [CRÜE], и делайте своё дело. Фанаты будут только рады, если вы отложите свои разногласия в сторону и просто выйдете на сцену и будете играть полтора-два часа за вечер, а потом поедете в другой город и сделаете то же самое, не переругиваясь друг с другом за сценой. Просто сделайте это.

Я люблю этих ребят до смерти, но... Посмотрите на них сейчас. Stephen такой: "Лады, если мы собираемся делать RATT, давайте сделаем RATT. Давайте соберём четырёх парней в одной комнате и сделаем это. Давайте сочиним альбом, запишем альбом и отправимся в турне как RATT". Я видел некоторые интервью, которые он давал в последнее время. Но они просто постоянно стреляют себе в ногу. И это печально. И у меня просто уже не было желания в этом участвовать. Я не могу так поступить».

JOHN CORABI To RATT:





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