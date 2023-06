сегодня



Басист RATT: «Мы были крутой концертной группой»



В рамках интервью с Rock Interview Series басист RATT Juan Croucier ответил на вопрос о том, удивило ли его то, как быстро взлетела дебютная пластинка 1984 года "Out Of The Cellar":



«Я был удивлён, что мы смогли достичь того, чего достигли до того, как записали альбом. Я надеялся, вот в чём дело — я надеялся. Было много терзаний, которые нужно было преодолеть, если можно так сказать. Создание отличной пластинки было основополагающим фактором.



В то время, когда мы записывали "Out Of The Cellar", MTV только начинало свою работу. Поэтому мы сняли музыкальное видео, которых в то время было очень мало. И мы смогли разместить наше видео... Я помню, Дон Леттс, кажется, так его звали, был продюсером клипа "Round And Round". Мы сняли видео за один день. Мы придумали некую свободную раскадровку того, как мы хотели, чтобы всё выглядело. Затем мы отправили его на MTV, и это очень помогло познакомить людей с группой. Потому что у многих людей только-только появилось кабельное телевидение, а MTV было... У них было всего около 50 клипов. Так что многое зависело от времени, а также от того, насколько качественно была записана пластинка, и насколько она была выдержана.



Есть одна вещь, которой RATT очень гордились, — это качество концертных выступлений. Если вы только посмотрите на... Полной противоположностью была бы такая группа, как STEELY DAN. STEELY DAN были одной из величайших групп в мире, но они были студийными ребятами, которые собирались вместе и делали отличные записи, потрясающие песни и пластинки, а потом выходили и играли вживую. RATT была концертной группой, которая пришла в студию, чтобы передать эту агрессивность, мощь и энергию, и попытаться закрепить их на записи, чтобы продолжать играть вживую.



Так что был ряд особенностей, которые, как я надеялся, мы сможем реализовать, а затем воспроизвести. Потому что всё дело было в... Мы никогда не чувствовали себя комфортно. Мы всегда хотели превзойти самих себя в том смысле, что: "Это было хорошо. Теперь давайте перейдём на следующий уровень".



Так что это была небольшая авантюра. Это опасная профессия [cмеётся]».







+0 -0



просмотров: 136