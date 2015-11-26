Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...» 277
*Умер Эдди Ван Хален 42
*Новая песня DARK TRANQUILLITY 31
*CARMINE APPICE: METALLICA и стала тем, кто создал тяжёлую му... 31
*Новая песня AC/DC 18
[= ||| все новости группы



*

Ratt

*



19 окт 2020 : 		 Новый гитарист RATT работает над сольным материалом

13 окт 2020 : 		 RATT вернутся в 2021

24 июн 2020 : 		 Тур RATT, TOM KEIFER, SKID ROW и SLAUGHTER отменен

27 май 2020 : 		 Участники RATT работают над новым материалом

3 май 2020 : 		 До 2021 нового от RATT не ждите

23 апр 2020 : 		 Первые даты тура RATT, TOM KEIFER, SKID ROW и SLAUGHTER перенесены

16 апр 2020 : 		 RATT не нашли гитариста

28 мар 2020 : 		 Гитарист STEPHEN PEARCY о возможном приходе в RATT

11 мар 2020 : 		 RATT скоро наймут второго гитариста

19 фев 2020 : 		 CHRIS SANDERS уходит из RATT

30 янв 2020 : 		 Бокс-сет RATT выйдет весной

28 янв 2020 : 		 RATT в студии

16 янв 2020 : 		 Гитарист RATT: «Мы планируем выпустить несколько синглов»

25 дек 2019 : 		 STEPHEN PEARCY: «У меня есть песен 15 для RATT»

24 дек 2019 : 		 Видео с выступления RATT

23 дек 2019 : 		 Видео с выступления RATT

4 ноя 2019 : 		 Видео с выступления RATT

28 окт 2019 : 		 Видео с выступления RATT

17 сен 2019 : 		 Видео с выступления RATT

15 июл 2019 : 		 Видео с выступления RATT

5 июл 2019 : 		 Видео с выступления RATT

13 июн 2019 : 		 Видео с выступления RATT

15 май 2019 : 		 Видео с выступления RATT

8 май 2019 : 		 Видео с выступления RATT

19 окт 2018 : 		 Видео с выступления RATT

11 окт 2018 : 		 Видео с выступления RATT, на котором вокалист не попадал в ноты
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый гитарист RATT работает над сольным материалом



*
zoom
*
* *
Новый гитарист RATT Jordan Ziff — являющийся также участником группы Marty Friedman'а — в интервью "The Official Danko Jones Podcast" сообщил, что работает над сольным проектом:

«Я работаю над ним дольше, чем должен был, но я был занят с другими людьми, выступлениями и материалом, который позволял бы мне оплачивать счета, так что времени на то, чтобы сфокусироваться на своём материале, толком не было. И очень классно, что наконец-то оно появилось!»

New RATT Guitarist JORDAN ZIFF Is Working On First Solo Album





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 172

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом