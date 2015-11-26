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Новый гитарист RATT работает над сольным материалом



Новый гитарист RATT Jordan Ziff — являющийся также участником группы Marty Friedman'а — в интервью "The Official Danko Jones Podcast" сообщил, что работает над сольным проектом:



«Я работаю над ним дольше, чем должен был, но я был занят с другими людьми, выступлениями и материалом, который позволял бы мне оплачивать счета, так что времени на то, чтобы сфокусироваться на своём материале, толком не было. И очень классно, что наконец-то оно появилось!»













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