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Видео с выступления RATT



Видео с выступления RATT, которое состоялось двадцать четвёртого июня в Lakes Jam, Brainerd, Minnesota, доступно для просмотра ниже. Этот концерт стал дебютным для нового гитариста Frankie Lindia, который проведёт с командой летние месяцы.







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