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STEPHEN PEARCY готов к реюниону RATT



STEPHEN PEARCY в рамках программы "The Jeremy White Podcast" ответил на вопрос, насколько велики шансы на реюнион RATT в классическом составе:



«Bobby появился и устроил джем. Я пригласил его. Вы можете назвать это "подстрекательством", проявлением инициативы, но почему бы и нет? Я должен сказать прямо — я ненавижу обманывать нашу аудиторию, думая, что это [последний состав RATT] и есть RATT. Не хочу проявить неуважение к другим участникам, которые приходят и уходят, но это уже выглядит глупо. Я лучше буду заниматься своими делами, пока все не придет в порядок, или мы сможем сделать шаг назад и в сторону и посмотреть, что у нас есть. Bobby — это свинг, Juan [Croucier, басист RATT] — это Juan, а Warren [DeMartini, гитарист RATT] — это определенно DeMartini, чувак. И покойся с миром, Роббин [Кросби, гитарист RATT]; кто бы ни пытался его заменить, этого никогда, бл$#ь, не произойдет. Да будет так.



Так что, в любом случае, на этом все и закончилось. Bobby пришел и отрывался. И он может присоединиться к нам на пару концертов. Посмотрим, что будет. Я открыл дверь... Это не значит быть хорошим парнем, поверьте мне — это значит быть деловым человеком и уважать наследие, которое мы оставляем. Потому что меня и так ждут другие приключения в жизни. Мне нравится выступать на сцене и все такое... Я дам этому проекту еще несколько лет и буду наслаждаться им, когда захочу — не потому, что я должен. Я вовсе не обязан. Я просто немного больше уважаю и ценю свою группу RATT. Вот и все».







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