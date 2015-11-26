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Ratt

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24 июл 2021 : 		 STEPHEN PEARCY готов к реюниону RATT

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1 июл 2021 : 		 Видео с выступления RATT

28 июн 2021 : 		 RATT нашли гитариста

16 фев 2021 : 		 RATT пока так и не нашли пятого

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13 ноя 2020 : 		 STEPHEN PEARCY: «Juan пока не хочет RATT»

19 окт 2020 : 		 Новый гитарист RATT работает над сольным материалом

13 окт 2020 : 		 RATT вернутся в 2021

24 июн 2020 : 		 Тур RATT, TOM KEIFER, SKID ROW и SLAUGHTER отменен

27 май 2020 : 		 Участники RATT работают над новым материалом

3 май 2020 : 		 До 2021 нового от RATT не ждите

23 апр 2020 : 		 Первые даты тура RATT, TOM KEIFER, SKID ROW и SLAUGHTER перенесены

16 апр 2020 : 		 RATT не нашли гитариста

28 мар 2020 : 		 Гитарист STEPHEN PEARCY о возможном приходе в RATT

11 мар 2020 : 		 RATT скоро наймут второго гитариста

19 фев 2020 : 		 CHRIS SANDERS уходит из RATT

30 янв 2020 : 		 Бокс-сет RATT выйдет весной

28 янв 2020 : 		 RATT в студии

16 янв 2020 : 		 Гитарист RATT: «Мы планируем выпустить несколько синглов»

25 дек 2019 : 		 STEPHEN PEARCY: «У меня есть песен 15 для RATT»

24 дек 2019 : 		 Видео с выступления RATT

23 дек 2019 : 		 Видео с выступления RATT

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17 сен 2019 : 		 Видео с выступления RATT
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STEPHEN PEARCY готов к реюниону RATT



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STEPHEN PEARCY в рамках программы "The Jeremy White Podcast" ответил на вопрос, насколько велики шансы на реюнион RATT в классическом составе:

«Bobby появился и устроил джем. Я пригласил его. Вы можете назвать это "подстрекательством", проявлением инициативы, но почему бы и нет? Я должен сказать прямо — я ненавижу обманывать нашу аудиторию, думая, что это [последний состав RATT] и есть RATT. Не хочу проявить неуважение к другим участникам, которые приходят и уходят, но это уже выглядит глупо. Я лучше буду заниматься своими делами, пока все не придет в порядок, или мы сможем сделать шаг назад и в сторону и посмотреть, что у нас есть. Bobby — это свинг, Juan [Croucier, басист RATT] — это Juan, а Warren [DeMartini, гитарист RATT] — это определенно DeMartini, чувак. И покойся с миром, Роббин [Кросби, гитарист RATT]; кто бы ни пытался его заменить, этого никогда, бл$#ь, не произойдет. Да будет так.

Так что, в любом случае, на этом все и закончилось. Bobby пришел и отрывался. И он может присоединиться к нам на пару концертов. Посмотрим, что будет. Я открыл дверь... Это не значит быть хорошим парнем, поверьте мне — это значит быть деловым человеком и уважать наследие, которое мы оставляем. Потому что меня и так ждут другие приключения в жизни. Мне нравится выступать на сцене и все такое... Я дам этому проекту еще несколько лет и буду наслаждаться им, когда захочу — не потому, что я должен. Я вовсе не обязан. Я просто немного больше уважаю и ценю свою группу RATT. Вот и все».

STEPHEN PEARCY Once Again Floats Possibility Of Classic RATT Reunion: 'I'm Opening The Door'





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