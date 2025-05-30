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PARADISE LOST расстались с ударником



PARADISE LOST опубликовали следующее сообщение:



«Мы приняли сложное решение и расстаемся с Guido Zima. Мы благодарны за его вклад в группу и желаем в будущем только хорошего. Мы очень ценим вашу неослабевающую поддержку и с оптимизмом смотрим в новую главу истории коллектива».











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