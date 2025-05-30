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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 178
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 145
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 114
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 110
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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Paradise Lost

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30 май 2025 : 		 PARADISE LOST расстались с ударником

13 май 2025 : 		 PARADISE LOST планируют сингл уже в мае

30 апр 2025 : 		 PARADISE LOST записались, но не свелись

6 мар 2025 : 		 Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью

1 июн 2024 : 		 Винил от PARADISE LOST

3 мар 2024 : 		 Видео полного выступления PARADISE LOST 1995 года

17 ноя 2023 : 		 Вокалист PARADISE LOST надеется, что альбом будет готов в 2024 году

3 ноя 2023 : 		 "Новый" трек PARADISE LOST

6 окт 2023 : 		 Новый релиз PARADISE LOST выйдет зимой

29 авг 2023 : 		 Гитарист PARADISE LOST о новом материале: «Всё ещё на самом раннем этапе»

21 авг 2023 : 		 PARADISE LOST завершили перезапись Icon

8 авг 2023 : 		 PARADISE LOST медленно работают над новым альбомом

23 май 2023 : 		 PARADISE LOST перезапишут "Icon"

24 мар 2023 : 		 PARADISE LOST нашли барабанщика

8 сен 2022 : 		 PARADISE LOST поменяли барабанщика

19 июл 2022 : 		 Концертный релиз PARADISE LOST выйдет осенью

19 апр 2022 : 		 ЕР PARADISE LOST выйдет на виниле

27 янв 2022 : 		 Обновлённая версия книги о PARADISE LOST выйдет весной

26 янв 2022 : 		 Вокалист PARADISE LOST в новом треке PLYTHE

22 янв 2022 : 		 Гитарист PARADISE LOST: «Ненавижу симфо-металл!»

17 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео от барабанщика PARADISE LOST

3 сен 2021 : 		 Бокс-сет PARADISE LOST выйдет осенью

19 июл 2021 : 		 Концертное видео PARADISE LOST

22 июн 2021 : 		 Концертное видео PARADISE LOST

15 май 2021 : 		 PARADISE LOST выпустят концертный релиз летом

22 янв 2021 : 		 Видео с текстом от PARADISE LOST
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|||| сегодня

PARADISE LOST расстались с ударником



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PARADISE LOST опубликовали следующее сообщение:

«Мы приняли сложное решение и расстаемся с Guido Zima. Мы благодарны за его вклад в группу и желаем в будущем только хорошего. Мы очень ценим вашу неослабевающую поддержку и с оптимизмом смотрим в новую главу истории коллектива».






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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30 май 2025
Вашингтон Ирвинг
Трамп ввел пошлины на барабанщиков, хули непонятного-то? Все переходят на драм-машины, собранные в Детройте.
30 май 2025
N
Nepalcev
Бля, альбом же на выходе уже... 

















просмотров: 178





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